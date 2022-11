Dopo le prime immagini e specifiche trapelate a settembre, l’action cam GoPro Hero 11 Black Mini è finalmente disponibile. Si tratta di una versione più compatta, leggera e semplice da utilizzare rispetto all’action cam di punta GoPro HERO11 Black, tuttavia offre le stesse prestazioni della sorella maggiore.

Le sue dimensioni contenute e le doppie guide di montaggio integrate fanno della HERO 11 Black Mini la fotocamera ideale per le riprese in soggettiva.

HERO 11 Black Mini è dotata del nuovo sensore 8:7 progettato da GoPro che offre la massima risoluzione, profondità di colore a 10 bit, livello di stabilizzazione e campo visivo mai proposti su una fotocamera HERO.

Anche questo modello compatto supporta la funzione Auto-Highlight introdotta sulla HERO11 Black e chi possiede un abbonamento a GoPro potrà trasferire automaticamente sul cloud i contenuti acquisiti nelle ultime ore semplicemente ricaricandola.

Previous Next Fullscreen

GoPro HERO 11 Black Mini è ideale per le riprese in soggettiva

Ecco le caratteristiche principali della GoPro HERO11 Black Mini:

Tecnologia HyperSmooth 5.0 con Blocco dell’orizzonte a 360 gradi integrato che mantiene dritte le riprese anche quando la fotocamera ruota durante la registrazione.

con Blocco dell’orizzonte a 360 gradi integrato che mantiene dritte le riprese anche quando la fotocamera ruota durante la registrazione. Risoluzione video fino a 5,3K 60, 4K 120 e 2,7K 240 con fermo immagine estrapolabili da 24,7 megapixel

con fermo immagine estrapolabili da 24,7 megapixel Nuovo obiettivo digitale HyperView per realizzare filmati grandangolari in 16:9 più ampi

per realizzare filmati grandangolari in 16:9 più ampi Tre nuovi preset temporizzati con effetto notturno che semplificano l’acquisizione di immagini di qualità professionale

che semplificano l’acquisizione di immagini di qualità professionale TimeWarp 3.0 a 5,3K per una risoluzione senza rivali

per una risoluzione senza rivali Modalità Principiante e Professionista per un migliore controllo della fotocamera

per un migliore controllo della fotocamera Batteria Enduro integrata di serie che migliora notevolmente le prestazioni della fotocamera alle basse temperature

GoPro HERO11 Black Mini è ora disponibile su GoPro.com al prezzo di 349,98 euro per gli iscritti a GoPro e di 449,99 euro per chi non dispone dell’abbonamento.

GoPro ha presentato anche altre novità tra cui i due nuovi occhiali da sole galleggianti Poolside e Magnum che includono tre set di lenti polarizzate intercambiabili e la nuova batteria Enduro ad alte prestazioni per GoPro MAX che migliora le prestazioni della fotocamera anche nelle condizioni climatiche più fredde.

Gli occhiali da sole Poolside e Magnum sono disponibili al prezzo di 109,99 euro (87,99 euro per gli iscritti a GoPro). La batteria ENDURO per MAX è disponibile a 39,99 euro (31,99 euro per gli iscritti a GoPro). La GoPro HERO 11 Black Mini sarà acquistabile anche su Amazon.

Leggi anche: Migliori action cam di Novembre 2022, ecco i nostri consigli