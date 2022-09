La prossima settimana GoPro lancerà la sua nuova action cam Hero 11 Black e dopo le immagini recentemente trapelate oggi abbiamo dettagli anche sulla GoPro Hero 11 Black Mini.

Secondo quanto riportato da WinFuture, GoPro Hero 11 Black Mini sarebbe una versione ridotta solo nelle dimensioni in quanto utilizza lo stesso hardware della GoPro Hero11 Black, a parte i due display che sono assenti nella versione più compatta.

GoPro Hero 11 Black Mini dovrebbe quindi essere in grado di registrare video in 5,3K a una risoluzione massima di 5616×3744 pixel come la versione standard.

Il sensore della mini action cam avrebbe una risoluzione di 27 megapixel, tuttavia GoPro non parla della risoluzione in modalità foto, ma è possibile che la scheda tecnica sia incompleta, visto che non riporta nemmeno la capacità della batteria.

GoPro Hero 11 Black Mini avrebbe poco da invidiare alla versione standard

Entrambi i modelli possono registrare a 60 FPS con una risoluzione di 5,3K, fino a 120 FPS in modalità 4K e fino a 240 FPS a risoluzione 2,7K, inoltre sarebbe possibile registrare immagini fisse fino a 24,7 megapixel da sequenze video utilizzando l’app.

La GoPro Hero 11 Black Mini sfoggerebbe un design quadrato che misura cinque centimetri in altezza e in larghezza, ma l’integrazione di un supporto aggiuntivo pieghevole sul retro rende il dispositivo un po’ più spesso della sorella maggiore, poiché la profondità sarebbe di quasi quattro centimetri. Dal momento che viene utilizzato lo stesso processore GP2, anche la GoPro Hero11 Black Mini dovrebbe supportare feed video live a 1080p, HyperSmooth 5.0 e TimeWarp.

Il prezzo consigliato in Europa per la nuova GoPro Hero 11 Black Mini sarebbe di 449 euro, ovvero 100 euro in meno rispetto alla versione standard.

