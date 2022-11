In sede di recensione dedicata, avevamo descritto Amazfit GTR 4 come un affinamento ben studiato e riuscito di Amazfit GTR 3 Pro e con il nuovo aggiornamento rilasciato dal produttore cinese si percorre il sentiero di un ulteriore perfezionamento del wearable, ma a livello software. Nello specifico, le novità introdotte con questa nuova versione del firmware attengono alla navigazione e all’importazione di percorsi, pertanto risulteranno particolarmente gradite a tutti coloro che sono soliti praticare attività sportiva all’aria aperta.

Amazfit GTR 4: le novità dell’aggiornamento 3.17.0.2

Nelle scorse ore, dunque, Amazfit ha avviato il roll out di un nuovo aggiornamento da poco meno di 19 MB per il suo nuovo smartwatch GTR 4: le novità introdotte sono diverse e attengono soprattutto alla possibilità di importare percorsi da altre applicazioni come Strava e non solo e alla Route Navigation, che consente di ottenere indicazioni in tempo reale. In aggiunta a questo, pare che la nuova versione 3.17.0.2 migliori il funzionamento della luminosità automatica del wearable. Alcune di queste novità erano già arrivate nei mesi precedenti sul rugged T-Rex 2.

Per quanto riguarda l’importazione dei percorsi, che consente di utilizzare lo smartwatch per pianificare il tragitto da percorrere, ci sono diversi formati compatibili, come ad esempio .GPC, .TCX e .KML, per cui è possibile importare senza problemi i percorsi da app dedicate come Strava. Il sistema da utilizzare per eseguire l’importazione è presto spiegato: basta selezionare il file da importare, aprirlo con la Zepp App, salvare il percorso e inviarlo allo smartwatch. Per quanto riguarda la selezione del percorso importato per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto, basta entrare nelle impostazioni, nella sezione dedicata alla navigazione e scegliere il percorso importato da utilizzare. Ci sono numerose attività che supportano le funzioni di navigazione e l’elenco riportato sul sito di Zepp Health comprende: outdoor running, walking, outdoor cycling, climbing, hiking, cross-country skiing, mountain biking, BMX, outdoor boating, bobsleigh and tobogganing, sledding, ski orienteering, biathlon, race walking, snowshoeing, trail running, orienteering and open water swimming.

Per i più curiosi, ecco il changelog completo dell’aggiornamento di Amazfit GTR 4 alla versione 3.17.0.2:

Add Route Import. Import route files to the watch.

Add Route Navigation.

Add the function of Back to start point.

Add Save Current Location and Location Navigation.

Add Wake During Workout. Operation path: Settings > Display > Wake during workout.

Add Ejecting Water after swimming.

Optimize the Auto Brightness Adjustment.

Optimize the UI style of the number picker. – Improve system stability.

Come aggiornare Amazfit GTR 4

Per scaricare il nuovo firmware è necessario scaricare l’ultima versione dell’applicazione companion ed entrare nell’apposito pannello relativo agli aggiornamenti software. Prima di procedere alla installazione dell’update vi consigliamo di avere più del 50% di batteria residua nel vostro smartwatch.

