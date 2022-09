Dopo mesi di indiscrezioni, Amazfit toglie i veli dalla sua nuova generazione di smartwatch. Debuttano proprio oggi a IFA 2022 Amazfit GTR 4, GTS 4 e GTS 4 Mini, un terzetto di orologi smart dotati di schermi AMOLED e GPS a doppia banda a polarizzazione circolare (assente sul modello Mini) che, a dire del produttore, garantisce un’elevata precisione.

Il GTR si presenta con un display e una scocca circolare, i GTS ha una forma più squadrata, seppur coi soliti angoli arrotondati, pur posizionandosi su due livelli di prezzo piuttosto differenti. Ma scopriamoli insieme in tutti i loro dettagli, funzioni, caratteristiche e differenze nei paragrafi che seguono.

Caratteristiche e funzioni di Amazfit GTR 4, GTS 4 e GTS 4 Mini

Prima di passare a esaminare in dettaglio i tre smartwatch, vale la pena parlare delle caratteristiche e funzioni comuni ai tre. Amazfit GTR 4, GTS 4 e GTS 4 Mini sono dotati di oltre 150 modalità sportive (126 il Mini) e di funzioni fitness annesse per tener traccia di qualsiasi attività, 8 (7 il Mini) delle quali sono riconosciute automaticamente senza dover avviare alcunché.

Lato sportivo, vale la pena sottolineare anche la presenza di una nuova modalità avanzata Track Run, del Golf Swing, del riconoscimento intelligente di 15 esercizi di forza (25 in futuro tramite aggiornamenti) con tempi di riposo, ripetizioni e serie annesse, l’interval training di 10 sport diversi, e l’algoritmo di stato dell’allenamento PeakBeats (utile ad esempio per fornire dati sulle prestazioni come il VO2 Max. Tali attività sportive, si possono poi sincronizzare con Strava e Adidas Running.

Sport a parte Amazfit GTR 4 e GTS 4 integrano il nuovo sensore ottico BioTracker 4.0 PPG dotato di 2 LED e capace di raccogliere il 33% di dati in più rispetto al modello precedente, presente sul GTS 4 Mini. Oltre alla frequenza cardiaca e alla saturazione di ossigeno nel sangue questi smartwatch possono monitorare i livelli di stress e la frequenza respiratoria, parametri a portata di mano grazie alla funzione One-tap Measuring che permette di avere una panoramica generale in 45 secondi.

Ultima, ma non per importanza, fra gli aspetti che accomunano tutti e tre gli smartwatch, l’app companion Zepp OS 2.0, che si presenta in una versione aggiornata che assicura un’esperienza utente migliore. Oltre ai ritocchi estetici dell’interfaccia Amazfit sottolinea la nuova funzione “Baby Records” che permette agli utenti di registrare i tempi di sonno e di alimentazione del proprio bimbo/a, la presenza di nuovi giochi scaricabili e di app di terze parti GoPro e Home Connect. Ora passiamo ai dettagli dei nuovi orologi.

Amazfit GTR 4

Specifiche tecniche

Partiamo da Amazfit GTR 4, l’unico del terzetto a presentarsi con una scocca circolare, realizzata in alluminio e policarbonato (la parte posteriore) che ospita uno schermo AMOLED da 1,43 pollici di diametro con risoluzione 466 x 466 pixel (la densità è pari a 326 PPI).

All’interno di un corpo (resistente alle immersioni in acqua fino a 5 atmosfere, cioè 50 metri) dalle dimensioni di 46 x 46 x 10,6 mm e dal peso di 34 grammi (con supporto ai cinturini da 22 mm), trovano posto microfono e altoparlante per poter rispondere alle chiamate, il BioTracker 4.0 di cui sopra, un modulo GPS a doppia banda, oltre a una serie di sensori composta da accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, altimetro barometri e sensore per la luce ambientale.

Per il resto, Amazfit GTR 4 supporta la connettività WLAN a 2,4 GHz, il Bluetooth 5.0 e BLE che assicurano connessioni sia con smartphone Android (7.0 o superiori) e iPhone (iOS 12.0 o più recenti).

Lato batteria, infine, c’è un’unità da 475 mAh che garantisce fino a 14 giorni di utilizzo tipico, fino a 24 con risparmio energetico attivo, fino a 50 in modalità orologio, fino a 7 giorni con un uso pesante e alcune ore utilizzando il tracciamento GPS: fino a 25 in modalità accurata, 44 bilanciata e 52 con risparmio energetico attivo.

Lato smart

Queste erano le mere specifiche. Mentre per quel che riguarda l’aspetto smart Amazfit GTR 4 vanta innanzitutto il supporto ad Amazon Alexa, l’archiviazione e la gestione della musica, oltre 200 watch faces fra cui scegliere con supporto all’always-on display, fra cui 30 animate e quattro interattive.

Da segnalare la possibilità di importare una traccia e di seguirla, una funzione molto utile nel caso in cui si desideri fare sport e/o scoprire una nuova zona inesplorata, le funzioni avanzate per lo sport (effetto aerobico e anaerobico, il carico dell’allenamento, i tempi di recupero, eccetera), il monitoraggio avanzato del sonno con funzioni di programmazione, la metrica PAI, gli avvisi relativi ai livelli anormali di saturazione di ossigeno nel sangue, stress o frequenza cardiaca troppo bassa o alta.

Amazfit GTR 4 può avvalersi anche di un sistema operativo aggiornato, Zepp OS, che permette ad esempio di scegliere la disposizione delle app e scorciatoie del menu, arricchirlo con altre applicazioni di terze parti e giochi, registrare le proprie carte di fedeltà dei negozi per averle a portata di polso e, come anticipato gestire varie funzioni col supporto di Amazon Alexa, e di rispondere alle chiamate, fra le altre cose.

Amazfit GTS 4

Passiamo ad Amazfit GTS 4 partendo anche in questo caso dalla scheda tecnica. Anche lui è dotato di uno schermo AMOLED, ma più grande, da 1,75″ e squadrato, con risoluzione 390 x 450 pixel (341 PPI la densità). Anche la scocca, dotata di un solo pulsante fisico, di conseguenza è rettangolare, (misura 42,7 x 26,5 x 9,9 mm, per un peso di 31,2 grammi e supporto ai cinturini da 20 mm) ed è realizzata con un mix di alluminio e plastica, con resistenza alle immersioni in acqua fino a 5 atmosfere.

Come il suo sodale GTR 4, anche lui è dotato di microfoni e altoparlanti per il supporto all’assistente vocale e alle chiamate, monta il già citato BioTracker 4.0, supporta la connettività WLAN 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 e BLE, e monta i seguenti sensori: accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, altimetro barometrico, sensore della luce ambientale e, come anticipato, il GPS a doppia banda.

La batteria di Amazfit GTS 4 ha una capacità di 300 mAh che garantisce all’utente fino a 8 giorni d’utilizzo tipico, fino a 16 con risparmio energetico attivo, fino a 30 in modalità orologio e fino a 4 giorni con utilizzi più intensi. Quando il GPS è attivo in modalità accuratezza la batteria dura al massimo 16 ore, fino a 28 in modalità bilanciata e fino a 33 con attivo il risparmio energetico.

Per quanto riguarda infine le funzioni smart di Amazfit GTS 4, ci troviamo di fronte a un ventaglio simile a quello visto per GTR 4, a esclusione delle watch faces, 150 in questo caso, che non escludiamo possano tuttavia arricchirsi coi futuri aggiornamenti software.

Amazfit GTS 4 Mini

Manca all’appello solo Amazfit GTS 4 Mini, uno smartwatch di fascia inferiore rispetto a questi ultimi, ma che vanta varie caratteristiche comuni ai due succitati. Partiamo dallo schermo, un pannello AMOLED squadrato da 1,65″ con risoluzione 336 x 364 pixel. Anche qui la scocca è un mix di alluminio e plastica (dalle dimensioni di 41,8 x 36,66 x 9,1 mm e un peso di 31,2 grammi), garantisce la resistenza alle immersioni fino a 5 atmosfere e supporta i cinturini da 20 mm.

Come anticipato, al posto della versione 4.0 c’è il BioTracker 3.0, un sistema GPS standard (non a doppia banda) e i seguenti sensori: accelerometro, sensore geomagnetico e sensore della luce ambientale. Per il resto, oltre al Bluetooth 5.2 LE bisogna citare la presenza di un microfono e di una batteria da 270 mAh che garantisce fino a 15 giorni di utilizzo tipico, fino a 45 con la modalità risparmio energetico attiva, fino a 8 con utilizzo intenso e un massimo di 21 ore con GPS attivo.

Discorso funzioni smart, Amazfit GTS 4 Mini rispetto agli altri due perde qualcosina. Oltre al minor numero di watch faces disponibili in fase di lancio, manca il supporto alle chiamate al polso, la possibilità di gestire il risparmio energetico con il GPS attivo, di caricare e seguire una traccia e poco altro.

Prezzi e disponibilità di Amazfit GTR 4, GTS 4 e GTS 4 Mini

Amazfit ha presentato tutti e tre gli smartwatch a IFA 2022, pur riservando alcune differenze relative alla disponibilità nei diversi mercati. Amazfit GTR 4 (disponibile nei colori Superspeed Black, Vintage Brown Leather e Racetrack Grey) e Amazfit GTS 4 (nei colori Infinite Black, Misty White, Autumn Brown e Rosebud Pink) costano entrambi 199,99 euro e saranno disponibili per la vendita da domani, 2 settembre, negli USA ma in Italia fra la metà di settembre e ottobre 2022.

Amazfit GTS 4 Mini, acquistabile nei colori Midnight Black, Flamingo Pink, Mint Blue e Moonlight White, costa invece 99,99 euro ed è già disponibile in Germania, ma sarà presto disponibile anche altrove (Italia compresa presumiamo). In ogni caso, vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

