Il produttore di periferiche Finalmouse ha anticipato il suo ingresso nel mercato delle tastiere all’inizio di quest’anno, stuzzicando la curiosità di appassionati di tecnologia e addetti ai lavori.

Il produttore ha già descritto questa nuova tastiera come “diversa da qualsiasi cosa tu abbia mai visto prima” e, in effetti, un video pubblicato su Twitter ci conferma che si tratta di un dispositivo certamente fuori dal comune.

Ecco il prototipo della tastiera di Finalmouse

Stando a quanto è possibile vedere dal breve filmato pubblicato da Jake Lucky su Twitter, il prototipo di tastiera a cui sta lavorando Finalmouse si caratterizza per essere dotato di una tecnologia rivoluzionaria: il dispositivo, infatti, può contare su skin completamente interattive basate su Unreal Engine 5.

A keyboard never before seen has officially been leaked. The supposed Alpha Prototype from @Finalmouse is set with groundbreaking technology. A keyboard with completely interactive skins built on Unreal Engine 5… wtf pic.twitter.com/p9HhuN4DZr — Jake Lucky (@JakeSucky) November 2, 2022

In pratica, la tastiera di Finalmouse, definita come “Prototipo Alfa”, può contare su uno schermo integrato sotto i tasti (che nel video in questione mostra un acquario).

E, aspetto ancora più interessante, l’account ufficiale del produttore su Twitter ha confermato l’autenticità del video in questione, aggiungendo che si tratta soltanto della “punta dell’iceberg”, invitando gli appassionati di tecnologia e gli addetti ai lavori ad avere pazienza sino al 17 dicembre 2022.

Tra le caratteristiche di questo prototipo di tastiera vi dovrebbero essere un display ad alta risoluzione (tra 2K e 4K), funzionalità in stile Steam Deck integrata, una CPU e una GPU integrate per la riproduzione dei contenuti video (il PC a cui viene collegata la tastiera, pertanto, non sarà appesantito né sarà necessario alcun software) e un’unica porta USB Type-C per la ricarica e il trasferimento dei dati.

Il team di Finalmouse ha anche precisato che la tastiera “prototipo alfa” mostrata in questo video è di circa un anno fa, aggiungendo che l’azienda ha lavorato al suo miglioramento e che il prodotto finale è ben diverso.

Appuntamento al 17 dicembre, pertanto, per scoprire cosa Finalmouse ha in serbo per noi e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare questo dispositivo innovativo.

