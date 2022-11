Ebbene sì, torniamo a parlare di iOS 16 e bug, l’ultima release del sistema operativo della mela infatti sta causando non pochi problemi agli utenti Apple; per quanto alcuni siano stati risolti con il rilascio di iOS 16.1, altri stanno ancora creando fastidi ai malcapitati utenti. Oggi parliamo di un bug che causa il malfunzionamento del Face ID su alcuni iPhone aggiornati ad iOS 16.

Alcuni utenti lamentano il malfunzionamento del Face ID dopo l’aggiornamento ad iOS 16

Poco tempo fa vi abbiamo riportato la notizia di una problematica simile, che però interessava i dispositivi con a bordo iOS 15.7.1 RC, in quel caso gli utenti si vedevano restituire il messaggio “Face ID non è disponibile”, non essendo di conseguenza in grado di utilizzare la funzione associata.

Stando a quanto riportato in un thread su Reddit, aperto da circa 2 mesi, diversi utenti lamentano la stessa problematica, ovvero l’impossibilità di utilizzare il Face ID dopo aver aggiornato il proprio dispositivo ad iOS 16, visualizzando di conseguenza il messaggio che vedete qui sotto.

Non è chiaro al momento quanto sia diffuso il problema, né su quali dispositivi si palesi di preciso visto che ci sono testimonianze di utenti possessori di iPhone X e di iPhone 13 Pro Max. Alcuni utenti si sono recati presso un Apple Store per chiedere assistenza, dove il problema è stato imputato ad un malfunzionamento hardware, anche se l’azienda in realtà non si è ancora espressa sulla questione, almeno non pubblicamente.

Attualmente dunque gli utenti interessati non possono far altro che attendere qualche comunicazione ufficiale da Apple, oppure un fix con un futuro aggiornamento software; quelle che sono le procedure standard suggerite dall’azienda sulla pagina di supporto infatti non sembrano portare ad una risoluzione, ma bisogna altresì considerare che si tratta di indicazioni generiche, dunque non riferite alla problematica di cui sopra.

