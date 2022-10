In questi ultimi mesi si è parlato tanto della possibile acquisizione di Twitter ad opera di Elon Musk e dei ripensamenti del popolare CEO di Tesla, che pare abbia finalmente deciso di concludere l’operazione.

Le nuove informazioni diffuse da The Washington Post nelle scorse ore probabilmente non faranno dormire sonni sereni ai dipendenti di Twitter, in quanto il miliardario avrebbe in progetto di operare un netto taglio all’attuale forza lavoro della piattaforma social.

Elon Musk pronto a tagliare i dipendenti di Twitter

Stando a quanto si apprende da dei documenti, pare che Elon Musk nel caso in cui dovesse portare a compimento l’acquisizione di Twitter abbia in programma una sensibile riduzione della forza lavoro: degli attuali 7.500 dipendenti, infatti, ne dovrebbero restare operativi circa 2.000.

Chi segue da vicino le vicende di Twitter probabilmente non si stupirà più di tanto per i progetti di Musk, sebbene il taglio di circa il 75% dei posti di lavoro è una misura a dir poco fuori dall’ordinario.

Ad ogni modo, anche l’attuale dirigenza valuta una consistente riduzione dei dipendenti, con l’obiettivo di riuscire a risparmiare 800 milioni di dollari entro la fine del prossimo anno (ciò dovrebbe avvenire riducendo di circa un quarto i lavoratori).

Nei programmi dell’attuale management vi sono anche importanti tagli all’infrastruttura del social network, inclusi i data center che mantengono il sito in funzione.

Questa situazione di grande difficoltà economica spiega anche il motivo per il quale gli attuali dirigenti di Twitter spingano tanto per la finalizzazione della sua acquisizione da parte di Elon Musk, visto come la figura che potrebbe risolvere parte dei problemi (sia portando nuovi investimenti che assumendosi la responsabilità per i tagli di personale).

Resta da capire quanto queste riduzioni di personale (sia quella prevista dall’attuale dirigenza che quella programmata da Elon Musk) influiranno in modo negativo sull’esperienza utente offerta dalla piattaforma e sui vari servizi ad essa collegati.

Tra i dipendenti di Twitter, ad ogni modo, al momento il sentimento più diffuso pare sia quello della rassegnazione.