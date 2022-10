Negli ultimi mesi si è parlato molto dell’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, il CEO di Tesla che la scorsa settimana ha messo le sue mani sul popolare social network, facendo subito fuori alcuni importanti dirigenti.

Ebbene, a distanza di poche ore dall’acquisizione di Twitter il popolare miliardario ha già iniziato ad apportare le prime modifiche, stabilendo che gli utenti che visitano il social senza essere loggati vengano indirizzati sulla pagina Esplora, contenente i tweet di tendenza e le nuove storie.

Elon Musk apporta una prima modifica per Twitter

Pare che Musk non abbia fornito una spiegazione per la modifica che ha voluto apportare ma per i dipendenti che l’hanno dovuta applicare il messaggio è stato chiaro: la musica è cambiata e la gestione della piattaforma social non sarà più la stessa.

Chi conosce da vicino Twitter, infatti, fa presente che una decisione di questo tipo con la precedente dirigenza sarebbe stata al centro di un lungo dibattito, tanto che probabilmente sarebbe durato per diverse settimane.

In sostanza, Musk ci tiene a precisare che adesso c’è una sola persona al comando e tutti gli altri dovranno adeguarsi a quelle che saranno le sue decisioni.

La modifica della homepage di Twitter è un esempio di come Elon Musk, a distanza di pochi giorni dall’inizio del suo regno come “Chief Twit”, abbia già iniziato a cambiare il social network dall’interno verso l’esterno anche se sono altre le misure attese che terrorizzano davvero i dipendenti: il miliardario, infatti, ha anticipato che sarà necessario procedere ad un imponente taglio della forza lavoro (si è addirittura parlato di circa il 75% dei dipendenti).

Dall’azienda arrivano voci secondo cui i dirigenti di Twitter avrebbero già iniziato a stilare elenchi di membri del team da licenziare mentre Musk avrebbe trascorso questi ultimi giorni insieme ad un gruppo di fidatissimi per decidere quale strada intraprendere e in cosa trasformare il social network dell’uccellino.

In pratica, ancora non sembrerebbe essere già stato deciso il futuro di Twitter anche se non sembrano esserci dubbi sul fatto che sotto la guida di Elon Musk saranno tante le cose a cambiare.

Importanti novità in vista anche per Twitter Blue, il servizio in abbonamento che al momento ha un costo di 4,99 dollari al mese ma che Elon Musk vuole portare a 19,99 dollari, includendo la verifica degli utenti.

Secondo i progetti di Musk, chi è attualmente abbonato per poter continuare a beneficiare della verifica pare abbia 90 giorni per sottoscrivere il nuovo e più costoso piano, altrimenti dovrebbe perdere il segno di spunta blu.

Elon Musk avrebbe anche dato un ultimatum ai dipendenti del social network, che dovrebbero avere tempo fino al 7 novembre per lanciare questa novità. In caso contrario, andranno incontro al licenziamento.