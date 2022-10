Da tempo circolano indiscrezioni circa una console Microsoft per il gioco in streaming via cloud, ma ora il colosso di Redmond ha fatto il punto sulla questione.

Il capo della divisione Xbox Phil Spencer, che recentemente si è lasciato scappare una foto del prototipo della vociferata console con nome in codice Keystone, ha condiviso informazioni sul chiacchierato dispositivo durante un’intervista con il Wall Street Journal.

La console per lo streaming di Microsoft è stata accantonata

Nell’intervista Phil Spencer ha affermato che la console per lo streaming era effettivamente in sviluppo in primavera, ma che Microsoft ha accantonato il progetto quando il servizio Xbox Cloud Gaming è stato esteso alle Smart TV di Samsung.

In più il servizio è approdato anche su console portatili come Logitech G Cloud e su molti altri lidi, quindi l’azienda potrebbe aver valutato che il progetto Keystone non rappresenta più una priorità.

Phil Spencer ha aggiunto che si aspetta che l’azienda rilascerà un dispositivo del genere a un certo punto, ma che saranno necessari degli anni.

Durante la sua ultima chiamata sugli utili Microsoft ha condiviso di aver raddoppiato il numero di abbonati a Xbox Cloud Gaming rispetto all’anno precedente, superando quota 20 milioni. Recentemente Microsoft ha aggiornato Xbox Series X e S e anche l’app Xbox.

