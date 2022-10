Il settore delle auto elettriche è senza dubbio oramai da diversi mesi tra i più movimentati del mondo della tecnologia e anche Maserati da tempo ha fatto intendere che non vuole farsi trovare impreparata di fronte a quella che ha sempre più i tratti di una vera e propria rivoluzione del mercato.

Tutti i più importanti brand hanno ormai preso atto che la transizione dalle auto “tradizionali” a quelle elettriche non si può arrestare e, pertanto, anche le aziende fino a questo momento meno propense a tale cambiamento si stanno avvicinando al nuovo settore.

Tornando a Maserati, a inizio mese ha svelato la Maserati GranTurismo Folgore, la prima auto completamente elettrica della popolare azienda italiana e nelle scorse ore è arrivato il turno di Maserati GranCabrio.

Le prime immagini di Maserati GranCabrio

In particolare, il produttore ha reso noto che i prototipi della nuova Maserati GranCabrio scendono in strada a Modena per i primi test di sviluppo.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un veicolo 100% elettrico e non c’è da stupirsi di ciò, in quanto Maserati ha confermato che nei progetti dell’azienda vi è quello di essere “benchmark in ogni segmento di mercato con una gamma totalmente elettrica entro il 2030”.

Ecco una galleria di foto che ci mostrano la nuova auto in tutto il suo splendore:

Al momento non vi sono informazioni sui possibili prezzi della gamma Maserati GranCabrio, il cui lancio ufficiale sul mercato è in programma per il prossimo anno (il produttore non è stato più preciso a tal proposito).

In attesa che ciò avvenga, i prototipi saranno impegnati in un intenso periodo di test (in strada, in pista e in diverse condizioni di utilizzo), in modo da consentire al team di ingegneri di Maserati di raccogliere dati fondamentali che permetteranno di arrivare alla messa a punto finale.