C’è tempo fino al prossimo 26 di ottobre per sfruttare la nuova promozione lanciata da DAZN. La piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, infatti, mette a disposizione dei nuovi utenti la possibilità di provare il servizio senza attivare subito un abbonamento.

Con la nuova iniziativa, infatti, i primi 7 giorni sono offerti da DAZN. Al termine del periodo di prova, quindi, sarà possibile scegliere se attivare o meno l’abbonamento al servizio dopo averne provate le effettive qualità e i contenuti disponibili. Ecco i dettagli della promozione e come sfruttarla per accedere subito ai contenuti di DAZN:

Parte la promozione Prova DAZN: 7 giorni offerti dalla piattaforma per provare il servizio

DAZN lancia una nuova iniziativa davvero interessante con 7 giorni di prova gratuita per i nuovi clienti. Fino al prossimo 26 di ottobre, infatti, è possibile sfruttare la nuova promozione Prova DAZN con i primi 7 giorni di accesso ai contenuti disponibili sulla piattaforma che sono offerti direttamente da DAZN. Al termine del periodo di prova gratuita sarà, quindi, possibile scegliere se attivare o meno un abbonamento mensile.

La prova proposta da DAZN si riferisce al piano DAZN Standard, normalmente proposto a 29,99 euro al mese. L’abbonamento si rinnoverà in automatico, al costo di 29,99 euro, una volta terminato il periodo di prova di 7 giorni. Da notare, in ogni caso, che non c’è alcun obbligo per il cliente che può disdire in qualsiasi momento la sottoscrizione andando ad interrompere il rinnovo automatico.

Si tratta, in ogni caso, di una promozione da cogliere al volo. Tutti i nuovi clienti hanno, infatti, l’opportunità di provare DAZN per 7 giorni, accedendo a tutti i contenuti, sia on demand che in diretta, presenti sulla piattaforma per un’intera settimana. In questo modo, c’è tutto il tempo per valutare con attenzione la possibilità di attivare o meno il servizio di streaming dedicato al mondo dello sport.

Sfruttare la promozione è semplicissimo. Basta cliccare sul link qui di sotto che vi porterà alla pagina dedicata dell’iniziativa. A questo punto bisognerà scegliere l’opzione Provalo Ora e seguire la procedura di registrazione. Ricordiamo che la promozione è riservata solo a nuovi clienti che utilizzano per la prima volta DAZN. Non è possibile richiedere la prova gratuita con un account che ha già effettuato l’accesso a DAZN almeno una volta.

Per sfruttare la promozione c’è tempo fino al prossimo 26 di ottobre. Per tutti i dettagli sull’iniziativa potete dare un’occhiata al link qui di sotto:

