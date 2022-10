Negli scorsi giorni, Porsche Design ha annunciato il suo Garmin Epix 2, una versione speciale dello sportwatch della Casa statunitense. Il marchio non è certo nuovo a collaborare con aziende produttrici di dispositivi indossabili, Huawei ad esempio, ma con Garmin questa è di fatto una prima, che va chiaramente a riguardare uno dei prodotti più interessanti e innovativi del produttore.

Il prezzo di Porsche x Garmin Epix 2, così si chiama precisamente, nonostante quel che si possa pensare, è più o meno in linea col listino della versione standard da cui prende le mosse, le differenze rispetto a quest’ultimo, sono tutte estetiche. Ma per tutti i dettagli, seguiteci.

Cos’ha di particolare Porsche x Garmin Epix 2

Garmin Epix 2 è uno sportwatch che è stato ufficializzato a metà gennaio di quest’anno insieme alla serie Fenix 7, dalla quale si distingue per un dettaglio: la presenza di uno schermo AMOLED. Deriva da qui l’attributo “innovativo” di cui sopra, perché Epix 2, come il suo predecessore, rappresenta proprio per questo una novità, all’interno di una famiglia di dispositivi che da vari lustri montano pannelli dotati di un’altra tecnologia, la Memory in Pixel (MiP), che ormai comincia a divenire quasi obsoleta.

Comunque, come anticipato Porsche x Garmin Epix 2 non cambia dentro, ma solo esteticamente e per la presenza di alcune watch faces specifiche. Di base, è un orologio dotato di uno schermo da 1,3″ AMOLED con risoluzione 416 x 416 pixel incastonato all’interno di una scocca da 47 mm di diametro in acciaio inossidabile e polimeri rinforzati, con protezione del display in vetro zaffiro. Anche le funzioni sportive e smart sono le solite degli smartwatch più completi di Garmin, cioè quelle dei Fenix 7 e di Forerunner 955, per intenderci.

Quello che cambia, sta nei particolari, nell’estetica di Garmin Epix 2 Porsche Design. Spiccano ad esempio i particolari in rosso, come l’accento che circonda il tasto fisico posto a ore 2:00, l’anello rosso che abbraccia il display e il logo Porsche inciso sia sul cinturino che sulla fibbia, e riportato anche sul retro dell’orologio, poco sotto il lettore della frequenza cardiaca.

Per il resto, la base di questa versione speciale è la variante Slate Steel di Epix 2, dalla quale si differenzia anche per le viti in nero, per il tachimetro che fa da corona allo schermo e per le watch faces a tema, che completano il quadro.

Garmin Epix 2 Porsche Design (aka Porsche x Garmin Epix 2) costa in Europa (Germania) 995 euro, meno di 100 euro in più rispetto alla versione standard dalla quale prende le mosse. Lo potete acquistare sul sito web ufficiale di Porsche Design (nel momento in cui scriviamo non è disponibile), ma non escludiamo possa arrivare anche su Amazon.

