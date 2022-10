Evans Hankey, uno dei capi della divisione che si occupa di design per Apple, ha deciso di lasciare il colosso di Cupertino nel giro di qualche mese.

La Hankey ha guidato la divisione design di Apple insieme al capo della progettazione del software Alan Dye dopo che Jony Ive nel 2019 ha lasciato il colosso statunitense.

Stando a quanto viene riportato da Bloomberg, la Hankey ha detto ai suoi colleghi che rimarrà nell’azienda ancora per sei mesi e allo stato attuale la dirigenza di Apple non ha ancora nominato in via ufficiale chi avrà il compito di prendere il suo posto.

Rispetto ad altri importanti dirigenti, la Hankey ha tenuto in questi anni un profilo piuttosto basso, con poche apparizioni pubbliche, preferendo lavorare dietro le quinte e occuparsi dei vari prodotti lanciati dal colosso di Cupertino.

Con una nota ufficiale Apple ha voluto ringraziare la Hankey per il lavoro svolto fino ad oggi per la popolare azienda statunitense, ricordando come il team di progettazione del colosso di Cupertino riunisca creativi esperti che provengono da ogni parte del mondo e che sono capaci di occuparsi di varie discipline, in modo da riuscire a immaginare prodotti che possano esprimere al meglio la filosofia Apple.

Ed ancora, Apple ci ha tenuto a precisare che il team di progettazione può contare su leader forti e con decenni di esperienza ed Evans Hankey ha deciso di rimanere in azienda per seguire la transizione e anche per tale motivo, oltre che per i contributi forniti in questi anni, il colosso di Cupertino la ringrazia.

In attesa della nomina del successore della Hankey, chi critica il CEO Tim Cook tornerà alla carica con le accuse secondo cui darebbe troppo poca importanza ai team che si occupano di design, facendo prendere le decisioni fondamentali ai dirigenti operativi.