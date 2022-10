Si avvicina Halloween, festività che di fatto apre il periodo delle festività di fine anno, e quest’anno Godeal24, compagnia specializzata nella rivendita di licenze software, ha deciso di applicare i migliori sconti dell’anno al posto del classico “scherzetto” di Halloween.

I migliori prezzi, non è uno scherzo

Se state utilizzando un computer sul quale girano ancora Windows 7, Windows 8 o Microsoft Office 2013, potrebbe essere il momento di aggiornarli, quantomeno a Windows 10 e Office 2016/2019. Quale momento migliore per farlo se non quello dell’Happy Halloween, la nuova iniziativa promozionale di Godeal24, lo store online specializzato nella rivendita di licenze software Microsoft ma non solo.

La compagnia acquista le licenze “usate” che vengono dismesse da grosse aziende, ne verifica la validità e le rivende a un prezzo davvero competitivo. Si tratta di licenze perpetue che permettono di accedere a tutti gli aggiornamenti che saranno rilasciati dai rispettivi produttori. Utilizzando il codice GOLE62, ad esempio, potrete ottenere uno sconto del 62% e portarvi a casa Office 2021 a poco più di 13 euro.

In questo caso si tratta di un pacchetto da 5 licenze, per cui se avete amici, familiari o parenti a cui interessa una nuova licenza, potete condividere la spesa e massimizzare il risparmio:

Lo stesso codice sconto permette anche di risparmiare sull’acquisto di bundle che includono Windows e Office, e ad alcuni pacchetti per Mac.

Se il vostro computer è più recente, o se lo avete appena assemblato e volete una licenza di Windows 11, ecco alcune ottime occasioni di risparmio con il codice GOLE50, valido anche su alcune versioni particolari del sistema operativo di Redmond.

>>> Altre occasioni

Non va dimenticata la campagna “For Business” che offre sconti straordinari per l’acquisto di grandi volumi di licenze, 50 o 100, con prezzi imbattibili:

Non manca infine la consueta selezione di prodotti di utilità e sicurezza, per Windows e Mac, così da avere un computer sempre in perfetta efficienza:

Se non avete mai acquistato su Godeal24 potete verificare la qualità del servizio grazie a TrustPilot, dove la compagnia ha ottenuti il massimo dei voti dal 98% dei propri utenti, un risultato davvero straordinario. Una volta completato l’acquisto riceverete una mail contenente le chiavi acquistate e i link per scaricare i software dal sito dei rispettivi produttori. Per qualsiasi problema inoltre è disponibile un servizio di assistenza tecnica che risponde 24/7 a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria