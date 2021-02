Se Razer con le Hammerhead True Wireless ha puntato apertamente ai gamer provando a risolvere il problema della latenza nelle sessioni di gioco o nella visione di un video, con la nuova generazione si cambia completamente approccio. Le Razer Hammerhead True Wireless Pro sono delle cuffie wireless adatte a tutti, si va dal gamer al consumatore più casual orientato alla ricerca di funzioni esclusive come la cancellazione del rumore attiva. Piccolo spoiler, Razer ha fatto un lavoro incredibile fixando le imprecisioni della prima generazione, le Hammerhead True Wireless Pro sono ottime.

Razer Hammerhead True Wireless Pro design ed ergonomia

Le Razer Hammerhead True Wireless Pro sono delle cuffie in-ear dal fit comodissimo e abbastanza discreto, non sporgono troppo dalle orecchie sebbene non siano proprio piccolissime. La sigla Pro in questo caso ci sta benissimo perché sebbene siano leggerissime (5 g) sono ricche di tecnologia con driver da 10 mm, 2 microfoni Beamforming, tecnologia ANC attiva, sensore di prossimità e controlli touch.

Non solo, Razer ha pensato bene di non fermarsi solo alla tecnologia di cancellazione del rumore attiva ma di creare una sorta di esperienza ibrida andando ad isolare anche in maniera fisica i rumori del mondo esterno. Raggiungere questo scopo con delle cuffie in-ear è molto ambizioso ma Razer si è fatta dare una mano da Comply, un brand premium nel settore dei gommini per cuffie.

All’interno della confezione delle Razer Hammerhead True Wireless Pro, ci sono ben tre tipi di gommini per trovare il fit perfetto all’orecchio, due tipologie sono fornite da Razer e sono SecureSeal e SmoothComfort, il terzo è fornito in omaggio e sono i Comply in foam.

Con i cuscinetti Comply, è possibile isolarsi in maniera fisica anche con delle true wireless, il merito è del loro materiale morbido che si adatta alla conformazione del padiglione auricolare. Se cercate il massimo isolamento dai rumori, la combo tecnologia ANC e cuscinetti Comply sulle Hammerhead True Wireless Pro è fantastica. Anche il case per trasportarle e ricaricarle è migliorato, ora è più grande, permette di prendere con molta più semplicità le cuffie ed in più ha un click davvero soddisfacente. Peccato non supporti la ricarica wireless.

Razer ha stravolto completamente il design, l’ergonomia e le funzionalità estetiche delle sue cuffie truw wireless, le Hammerhead True Wireless Pro hanno controlli touch migliori, un fit migliore, un tipo di isolamento migliore grazie ai cuscinetti Comply ed una custodia migliorata che regala anche più autonomia.

Razer Hammerhead True Wireless Pro scheda tecnica

Non ci sono ancora i LED Chroma RGB ma Razer ha stilato una scheda tecnica molto interessante per le sue cuffie true wireless in versione Pro. Ecco le specifiche di Razer Hammerhead True Wireless Pro:

Driver 10 mm

Tecnologia ANC

Cuscinetti Comply (inclusi anche i SmoothComfort e SecureSeal)

2 Microfoni Beamforming

Controlli touch

Certificazione IPX4

Autonomia 20 ore (4 auricolari + 16 case)

Compatibilità con Assistenti vocali

Certificazione THX

Tecnologia a bassa latenza con Gaming mode

Ambient Mode

App di controllo

Razer Hammerhead True Wireless Pro prestazioni

Ormai la cancellazione del rumore è una funzione must have delle cuffie true wireless di fascia alta e Razer, al primo colpo, non tradisce. In realtà le Hammerhead True Wireless Pro sono tra le migliori cuffiette wireless in circolazione per la cancellazione del rumore attiva, come già detto la combinazione dei cuscinetti Comply e la tecnologia ANC di Razer permettono di eliminare i rumori di sottofondo più ostici (c’è anche la modalità Ambient che permette il passaggio dei rumori anche con le cuffie indossate). Per fare un esempio pratico, i rumori della strada, le auto bloccate nel traffico, il ronzio di una metropolitana e il motore di un aereo verranno drasticamente eliminati.

Ovviamente con rumori meno impegnativi come quelli delle ventole che spingono al massimo in un pc gaming, un condizionatore, un rubinetto dell’acqua aperto, scompaiono una bellezza. Avere una cancellazione del rumore valida con cuffie in-ear non è mai semplice, Razer ha fatto centro.

C’è un secondo aspetto in cui Razer ha posto parecchia attenzione, è la certificazione THX assente nella prima generazione delle cuffie. La certificazione THX è un bel plus per chi ama guardare un film dal sound design curato con smartphone, tablet o notebook ma non solo.

La certificazione THX esalta anche il sound design dei giochi ed in combinazione con la Gaming mode ogni singolo colpo viene enfatizzato, ogni dettaglio del suono viene esaltato, il tutto senza edere quei fastidiosi ritardi dovuti alla latenza (la Gaming mode abbassa la latenza a 60 ms).

Tra cancellazione del rumore, gommini Comply, certificazione THX e Gaming mode sarebbe un errore non considerare la qualità audio pura di queste Razer Hammerhead True Wireless Pro. La qualità audio è molto interessante con una dinamica entusiasmante composta da alti davvero prepotenti, bassi piacevoli e dei medi corposi. Il volume è altissimo, ancora più alto della precedente generazione senza compromettere in alcun modo la qualità dell’audio in ascolto.

Continuano a non avere una preferenza di genere, sono valide un po’ per tutto ma rispetto al precedente modello, dove gli alti erano parecchio aggressivi, nella versione Pro c’è molto più equilibrio, il tutto volto ad un beneficio in termini di ascolto che non denigra nessun genere. Ottimi i preset dall’app di controllo Razer, danno davvero una marcia in più alla personalizzazione del consumatore.

Dal punto di vista pratico, le telefonate vengono gestite alla grande con un audio in entrata è caldo e naturale, anche quello in uscita non è assolutamente male grazie ai microfoni integrati. Sempre restando nel concreto, hanno una buona durata della batteria che si estende a circa 20 ore continuative con il case, con una singola ricarica le cuffie riescono a reggere per oltre 4 ore.

Razer Hammerhead True Wireless Pro software

L’applicazione di controllo per Android e iOS offre un bel po’ di funzioni in più per queste Razer Hammerhead True Wireless Pro, peccato che in ambito Windows non ci sia l’integrazione con Razer Synapse. In ogni caso, l’applicazione di controllo è migliorata molto. Permette di personalizzare con tantissimi gesti le cuffie, permette di aggiornare il software e di impostare una sorta di azione rapida appena connesse.

Non solo, tutti i preset audio sono stati migliorati, fanno davvero la differenza ed è possibile apprezzare tutte le differenze tra un preset e l’altro oltre a poter valutare l’impatto della certificazione THX. Tra le altre cose è possibile creare un preset personalizzato e nelle impostazioni c’è anche un test per verificare l’aderenza delle cuffie con eventuali consigli sulla scelta dei gommini.

Razer Hammerhead True Wireless Pro conclusioni

Se le precedenti cuffie true wireless di Razer erano più adatte al mondo dei gamer mobile magari per essere abbinate al Kishi per Android, giocare con titoli in locale o in cloud con Stadia, queste Razer Hammerhead True Wireless Pro sono davvero per tutti. In realtà la frase andrebbe formulata meglio, le Razer Hammerhead True Wireless Pro sono per tutti quelli che pretendono il massimo dalle true wireless.

Il design è decisamente adatto alla vita di tutti i giorni, l’ergonomia è ottima e i cuscinetti Comply inclusi danno una vera marcia in più non solo per il fit ma anche per l’isolamento. La cancellazione del rumore è ottima, Razer ha davvero prodotto il massimo sforzo per avere una tecnologia all’altezza delle esigenze dei consumatori e del mercato.

Razer con le Hammerhead True Wireless Pro non solo si è messa di colpo al pari dei top player del mercato ma ha anche migliorato i suoi punti di forza andando a enfatizzare in maniera tangibile l’esperienza audio con la certificazione THX e una Gaming mode a bassa latenza.

Il risultato di questo lavoro è importante, le Razer Hammerhead True Wireless Pro sono tra le migliori cuffie true wireless in circolazione, senza ombra di dubbio ma sono anche un bel po’ più costose rispetto alla precedente generazione.

La quantità di tecnologia in queste cuffie Hammerhead True Wireless Pro si fa pagare, il prezzo di listino è di 209 Euro sul sito Razer. Il prezzo è alto, non altissimo se si guarda al prezzo delle true wireless premium del mercato ma sicuramente allineato con quelle proposte. Queste Razer Hammerhead True Wireless Pro possono permettersi un prezzo del genere, sono assolutamente consigliate.

