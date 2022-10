A distanza di circa un mese dall’annuncio, Google ha mantenuto le promesse fatte e, finalmente, ha completato il processo di rilascio dei propri widget per la schermata di blocco personalizzabile degli iPhone, novità principale di iOS 16.

Il colosso di Mountain View ha infatti aggiornato le app Google e Google Maps, aggiungendo alcuni nuovi widget che vanno ad affiancarsi a quelli già rilasciati pochi giorni fa tramite aggiornamenti delle app Gmail, Google Chrome, Google Drive e Google News.

iOS 16: arrivano i widget di Ricerca Google e Google Maps

Come anticipato in apertura, Google ha aggiornato altre due delle proprie app per iOS, ovvero l’app Google e Google Maps, portando nuovi widget per la schermata di blocco personalizzabile della più recente versione del sistema operativo iOS 16.

Dal momento dell’annuncio (del mese scorso) relativo ai lavori in corso per portare i propri widget sulla schermata di blocco di iOS 16, il colosso di Mountain View ha aggiornato un totale di sei app (in precedenza erano state aggiornate Gmail, Google Chrome, Google Drive e Google News), consentendo agli utenti iPhone che sfruttano i servizi di Big G di potere visualizzare alcune informazioni a colpo d’occhio già nella schermata di blocco, inserendoli nello spazio 4×1 che Apple ha riservato ai widget.

I nuovi widget di Ricerca Google per la schermata di blocco di iOS 16

Con la versione 233.0 dell’app Google, scaricabile tramite l’App Store di Apple, Google ha arricchito ulteriormente la collezione di widget della propria app di Ricerca per la schermata di blocco personalizzabile di iOS 16, portando il totale a quattro widget (cinque, se consideriamo che uno è disponibile in due formati).

Il primo widget, disponibile nei formati 1×1 e 2×1, è chiamato semplicemente “ Ricerca ” e consente di accedere alla Ricerca Google direttamente dalla schermata di blocco.

” e consente di accedere alla Ricerca Google direttamente dalla schermata di blocco. Il secondo widget, disponibile nel formato 1×1, è chiamato “ Ricerca vocale ” ed è una scorciatoia rapida verso la ricerca vocale tramite l’app Google.

” ed è una scorciatoia rapida verso la ricerca vocale tramite l’app Google. Il terzo widget, disponibile nel formato 1×1, è chiamato “ Lens ” ed è una scorciatoia per accedere a Google Lens, la funzionalità che consente di cercare contenuti sul Web per immagini o tramite la fotocamera.

” ed è una scorciatoia per accedere a Google Lens, la funzionalità che consente di cercare contenuti sul Web per immagini o tramite la fotocamera. Il quarto e ultimo widget, disponibile nel formato 1×1, è chiamato “Scorciatoie per Lens” e consente di accedere facilmente alla funzionalità di Lens preferita dall’utente. Una volta aggiunto, questo può essere personalizzato per la scorciatoia preferita tra “Traduci”, “Shopping” e “Risolvi i compiti”. Questo widget può essere aggiunto più volte alla schermata di blocco personalizzabile di iOS 16, proprio perché può essere personalizzato su tre diverse scorciatoie (a onor del vero, qualsiasi widget può essere aggiunto più volte ma fa sì che si crei ridondanza).

I nuovi widget di Google Maps per la schermata di blocco di iOS 16

Con la versione 6.40 dell’app Google Maps, scaricabile tramite l’App Store di Apple, Google ha introdotto una nuova coppia di widget per la schermata di blocco personalizzabile di iOS 16.

Il primo widget, in formato 2×1, è chiamato “ Percorsi frequenti ” e consente agli utenti di visualizzare le indicazioni stradali e l’orario di arrivo previsto relativo ai percorsi frequenti dell’utente. Una volta aggiunto, questo può essere personalizzato, ad esempio, per dare informazioni su orario di arrivo e traffico per arrivare a casa o sul luogo di lavoro: nel caso in cui l’utente si trovi in una delle posizioni scelte, il widget lo segnalerà tramite la dicitura “Sei già qui”.

” e consente agli utenti di visualizzare le indicazioni stradali e l’orario di arrivo previsto relativo ai percorsi frequenti dell’utente. Una volta aggiunto, questo può essere personalizzato, ad esempio, per dare informazioni su orario di arrivo e traffico per arrivare a casa o sul luogo di lavoro: nel caso in cui l’utente si trovi in una delle posizioni scelte, il widget lo segnalerà tramite la dicitura “Sei già qui”. Il secondo widget, in formato 1×1, è chiamato semplicemente “Cerca” e serve per ricercare luoghi in Google Maps; il widget consente anche di sfruttare alcuni filtri per restringere la tipologia di luoghi che l’utente desidera ricercare tra ristoranti, benzinai, punti vendita di generi alimentari, caffetterie, locali che fanno asporto, parchi, bar, parcheggi, stazioni di ricarica per veicoli elettrici e hotel.

Proprio perché offrono diverse possibilità di configurazione, entrambi i widget possono essere aggiunti più volte alla schermata di blocco personalizzabile di iOS 16.

Come aggiungere i widget alla schermata di blocco personalizzabile di iOS 16

Per aggiungere i widget alla schermata di blocco personalizzabile di iOS 16, basta accedere alla schermata di blocco, effettuare una pressione prolungata nel mezzo della schermata ed effettuare un tap su Personalizza. A questo punto, sarà sufficiente effettuare un tap nell’area destinata ai widget e scegliere il widget che si desidera aggiungere direttamente dalla schermata “Aggiungi widget”.

Per personalizzare i widget che lo consentono (come alcuni di questi nuovi di cui vi abbiamo parlato), una volta aggiunti, basterà ritornare in “modalità di personalizzazione” della schermata di blocco ed effettuare due volte un tap sul widget che vogliamo modificare.

Va sottolineato infine che, per aggiungere i vari widget targati Google alla schermata di blocco del vostro iPhone, è necessario che abbiate le app installate sul dispositivo e che queste siano aggiornate alla versione più recente: sarà sufficiente verificare l’eventuale disponibilità di aggiornamenti tramite l’App Store.

