La regolamentazione delle criptovalute sembra ormai essere diventato un nodo centrale per i governi di ogni parte del globo. Non dovrebbe quindi stupire eccessivamente il fatto che il tema farà capolino anche al G20 che si sta tenendo a Washington, dopo che che l’organismo di consultazione internazionale formato dai ministri delle finanze e dai governatori delle banche centrali dei 20 paesi più industrializzati del mondo ha incaricato l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) di elaborare un progetto in tal senso.

Il risultato del lavoro compiuto si è tradotto nel Crypto Asset Reporting Framework (CARF), un documento di 100 pagine, il quale sarà esaminato insieme agli emendamenti suggeriti al Common Reporting Standard (CRS). Presentato nel mese di agosto, il lavoro ha provato a dare una definizione organica delle criptovalute e dei Non Fungible Token (NFT), offrendo inoltre un piano per la rendicontazione internazionale automatica degli asset digitali e disposizioni per il trading di derivati ​​​​con gli stessi.

Il CRS, in buona sostanza, è stato redatto con il preciso intento di stabilire un quadro di regole tale da prevenire per quanto possibile i fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello internazionale. La stessa OCSE, però, ha dichiarato che esso non va per il momento a coprire le valute virtuali, aumentando le probabilità che queste ultime possano essere utilizzate proprio per riuscire a sottrarsi al radar delle autorità fiscali.