Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 22.21.0.74.

Le novità della versione 22.21.0.74 di WhatsApp Beta per iOS

Nei mesi scorsi, grazie a una versione beta dell’app per Android, è emerso che gli sviluppatori hanno in progetto di introdurre nei gruppi una nuova sezione dedicata ai partecipanti in sospeso: attraverso questa sezione gli amministratori del gruppo possono vedere facilmente tutte le persone che vogliono unirsi ad esso e approvarle in qualsiasi momento.

Ebbene, lo staff di WABetaInfo ha scoperto nella versione 22.21.0.74 di WhatsApp Beta per iOS che la medesima funzionalità è in fase di lavorazione anche per l’app dedicata ad iPhone.

Così come viene mostrato da questo screenshot, ci sarà una sezione aggiuntiva chiamata “partecipanti in sospeso” proprio all’interno delle informazioni sul gruppo, visibile solo agli amministratori del gruppo (in quanto saranno gli unici membri in grado di approvare nuove persone nel caso in cui sia abilitata l’apposita opzione che richiede un’approvazione per i nuovi ingressi).

Al momento tale funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Come aggiornare l’app e iscriversi al programma beta

Il programma beta di WhatsApp per iOS tramite TestFlight è al completo ormai da tanto tempo e, pertanto, allo stato attuale per gli utenti interessati non è possibile iscriversi e soltanto chi è già registrato può provare le versioni beta dell’applicazione (è possibile trovare la pagina dedicata seguendo questo link).

A tutti gli altri utenti non resta altro da fare che avere un po’ di pazienza e affidarsi alla versione stabile dell’app, che può essere scaricata dall’App Store attraverso questo link.

