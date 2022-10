Nelle scorse ore Amazon ha annunciato un maestoso piano di investimenti da 1 miliardo di euro che nei prossimi cinque anni dovrebbe portare il colosso dell’e-commerce a elettrificare ulteriormente e rendere carbon free la sua rete di trasporti in Europa.

L’obiettivo di Amazon è riuscire a rendere sempre più sostenibile il servizio di consegna dei pacchi nel Vecchio Continente, uno dei punti di forza di questa piattaforma e-commerce, oltre che una delle principali ragioni del suo enorme successo.

L’investimento di Amazon ha anche lo scopo di guidare l’innovazione in tutto il settore e incoraggiare la creazione di più infrastrutture di ricarica pubbliche, che aiuteranno il settore dei trasporti in generale a ridurre più rapidamente le emissioni inquinanti.

Il colosso statunitense sta già utilizzando migliaia di veicoli a emissioni zero nelle sue operazioni europee e con questo investimento ne aggiungerà altre migliaia, accelerando i progressi verso il raggiungimento dell’azzeramento di emissioni entro il 2040.

Amazon punta sui veicoli elettrici in Europa

Allo stato attuale Amazon può già contare su oltre 3.000 veicoli elettrici impegnati ogni giorno ad effettuare le consegne dei prodotti nei vari Paesi europei e con questo nuovo investimento mira a superare quota 10.000 veicoli entro il 2025.

Inoltre Amazon ha già introdotto hub di micro-mobilità in più di 20 città in tutta Europa (incluse Londra, Monaco e Parigi) e prevede di raddoppiare tale cifra entro la fine del 2025 .

Ricordiamo che i micro hub per la mobilità sono stazioni di consegna più piccole, ubicate in posizione centrale, che consentono al colosso statunitense di utilizzare nuovi metodi di consegna più sostenibili, come le biciclette da carico elettriche e le consegne a piedi, riducendo la congestione del traffico nei centri urbani e migliorando la qualità dell’aria.

Amazon inoltre investirà anche in migliaia di caricabatterie nelle sue strutture europee, in modo da migliorare l’hardware di ricarica della sua flotta di veicoli.

Infine, il colosso statunitense ha in progetto di investire anche nei mezzi pesanti elettrici, arrivando a 1.500 veicoli in tutta Europa nei prossimi anni.

In sostanza, Amazon ha deciso di fare sul serio.