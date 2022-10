Nella giornata di oggi Acer ha presentato sul mercato internazionale un nuovo portatile dotato di uno schermo OLED da 16″. Si chiama Acer Swift Edge e, display a parte, dalla sua vanta una costruzione premium, un peso particolarmente contenuto e uno spessore da record o quasi. Il produttore lo ha annunciato anche per l’Europa, con prezzi che partono da 1.499 euro, ma in attesa di ulteriori informazioni sulla disponibilità effettiva seguiteci per conoscerne tutti i dettagli.

Caratteristiche tecniche di Acer Swift Edge

È evidente che Acer con questo nuovo notebook punti a offrire un compromesso decisivo che vuole convincere chi cerchi un portatile con uno schermo ampio ma che sia davvero portatile. Acer Swift Edge, almeno sulla carta (visto che non lo abbiamo provato al momento), pare sia la soluzione perfetta: ha un display da 16″, è una piuma da 1,17 kg (record mondiale per un 16″ a dire del produttore) ed è pure super sottile considerati i 12,95 mm di spessore.

A garanzia di resistenza e durata nel tempo il telaio di Acer Swift Edge (SFA16-41) è realizzato in magnesio-alluminio, telaio che garantisce al portatile un design piuttosto serioso ed elegante, con bordi affilati e un aspetto che, bene o male, risulta semplice e gradevole.

Comunque, parliamo di un notebook che si presenta con uno schermo OLED da 16″ con risoluzione 4K (3840 x 2400 pixel), copertura dello spazio colore DCI-P3 100%, 500 nit di luminosità di picco, tempo di risposta inferiore ai 0,2 ms, certificazione VES DisplayHDR True Black 500, TÜV Rheinland Eyesafe, e rapporto fra schermo e superficie del 92%.

Sotto il cofano ci sono i processori AMD Ryzen Pro 6000 o la serie Ryzen 6000: si va dal Ryzen 5 6600U al Ryzen 7 Pro 6850U passando per Ryzen 5 Pro 6650U e Ryzen 7 6800U. Discorso memorie Acer Swift Edge supporta fino a 32 GB di RAM LPDDR5 e opzioni di memoria interna da 512 GB o 1 TB a seconda della versione scelta.

Per il resto, c’è da segnalare la presenza del Bluetooth 5.2, di due altoparlanti stereo, di Windows 11 Home o Pro, del Wi-Fi 6E e di un ampio ventaglio di porte fra cui una HDMI 2.1, due USB 3.2 Gen 2 Type-C (compatibili con la ricarica rapida), due USB Type-A e un ingresso jack audio da 3,5 mm. La batteria, secondo quanto dichiarato da Acer, promette fino a 7 ore e mezza di autonomia.

Prezzi e disponibilità di Acer Swift Edge

Acer Swift Edge è stato annunciato sul mercato internazionale, compreso quello europeo proprio oggi, con prezzi a partire da 1.499 euro. Arriverà entro questo mese di ottobre, ma non sappiamo al momento quando di preciso e non conosciamo nemmeno in quali versioni, ma vi terremo aggiornati non appena Acer comunicherà ulteriori dettagli in merito.

Intanto, vi suggeriamo di vistare l’Acer Store sede in cui lo troverete per primo, con Amazon e altri negozi terzi a seguire.

Forse ti sei perso: i migliori notebook Acer del mese, la nostra selezione aggiornata