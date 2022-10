Il mondo dei social è in continua evoluzione e anche Twitter, una delle piattaforme un po’ più “tradizionali”, di tanto in tanto introduce delle novità, come quella annunciata nelle scorse ore.

Ci riferiamo alla possibilità di unire in un unico tweet diversi contenuti multimediali, come foto, immagini GIF e video, regalando agli utenti la possibilità di essere molto più creativi quando decidono di condividere i loro contenuti.

Ecco come il team di questo popolare social network ci presenta la nuova funzionalità, fornendoci un assaggio delle potenzialità su cui potranno contare gli utenti:

Get ready to mix it up with visuals on Twitter.

You can now add a combination of media to your Tweet on Android and iOS. That means you can include a photo, GIF, and video (or two!) all in the same Tweet. Tap the photo icon in the Tweet composer to start mixing your media. pic.twitter.com/9D1cCzjtmI

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 5, 2022