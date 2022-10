A qualcuno sembrerà l’ennesimo scherzo di Elon Musk, ma stavolta è tutto vero: l’uomo più ricco del mondo acquisterà Twitter al prezzo convenuto in prima battuta, ovvero 54,20 dollari per azione. Il CEO e fondatore di Tesla ha confermato la sua offerta in un deposito presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, in cui ribadisce l’intenzione di chiudere l’operazione nei termini che erano stati negoziati ad aprile, prima che Musk cambiasse idea. L’unica condizione posta è che sia chiusa la causa intentata contro di lui per costringerlo a procedere in tal senso.

Com’è ormai noto, il miliardario di origini sudafricane aveva all’epoca giustificato il suo passo indietro sostenendo che la maggior parte degli utenti di Twitter fosse in realtà costituita da bot, costringendo la controparte a citarlo in giudizio. La causa doveva sfociare nell’aula di tribunale il prossimo 17 ottobre, ma si spera che con l’acquisizione confermata non ci sarà bisogno di un simile epilogo.

Naturalmente, superata la prima sorpresa più di un osservatore ha iniziato a chiedersi a cosa sia dovuto l’ennesimo sorprendente sviluppo della vicenda. La prima reazione da segnalare è quella di Eric Talley, professore di legge alla Columbia University, il quale non esita a dichiarare la sua sorpresa per il fatto che il prezzo dell’affare non abbia subito alcun ritocco verso il basso, ricordando al tempo stesso che nel caso in cui a Musk fosse stato ordinato di chiudere l’accordo dal tribunale, avrebbe dovuto pagare gli interessi, ovvero più dei 54,20 dollari convenuti nell’offerta originaria.

Occorre anche sottolineare come a mutare non di poco il quadro della questione era stata l’udienza preliminare della scorsa settimana, in cui la posizione di Elon Musk era uscita sensibilmente indebolita. Le società da lui assunte per dare fondamento alla tesi relativa i profili falsi del social media avevano infatti prodotto risultati al minimo contrastanti. Se una ha suggerito che l’11% degli utenti di Twitter è formata da bot (ma secondo Twitter il dato reale sarebbe inferiore al 5%), l’altra ha invece affermato la veridicità dei dati forniti dall’azienda.

Secondo molti commentatori, proprio quell’udienza preliminare ha dato nuovo vigore alla posizione di Twitter, spingendo di converso Musk e i suoi avvocati a un ripensamento, derivante anche dal fatto che nel corso degli ultimi mesi il CEO di Tesla ha continuato incautamente ad affidare messaggi al web, ad esempio servendosi di Signal. Comunicazioni le quali ora potrebbero essere utilizzate contro di lui in una eventuale causa.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

Intanto, la voglia di comunicare di Elon Musk non sembra essersi inaridita, tutt’altro. In un suo tweet ha anzi voluto spiegare come l’acquisizione del social media non rappresenti altro che una tappa verso X, da lui definita come “l’applicazione per tutto”. Non si tratta di una lettera a caso, se si considera come nel mese di agosto rispondendo ad un utente che gli chiedeva se intendesse farsi un social tutto suo il miliardario aveva evocato proprio X come sbocco finale dell’operazione intrapresa. Secondo alcuni si tratterebbe di una piattaforma omnicomprensiva sul modello di WeChat, in grado quindi di mixare l’aspetto social con messaggistica, pagamenti e tutto ciò che può essere utile agli utenti.

Cosa potrebbe accadere ora Twitter non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento, dopo gli ultimi sviluppi, ma ha provveduto a rilasciare il seguente tweet: “Twitter issued this statement about today’s news: We received the letter from the Musk parties which they have filed with the SEC. The intention of the Company is to close the transaction at $54.20 per share.” Tutto chiaro? Non proprio, considerata la portata dell’operazione e la tendenza alle sorprese del protagonista principale.

Twitter issued this statement about today's news: We received the letter from the Musk parties which they have filed with the SEC. The intention of the Company is to close the transaction at $54.20 per share. — Twitter Investor Relations (@TwitterIR) October 4, 2022