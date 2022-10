La suite Office è sicuramente il prodotto Microsoft più conosciuto dopo Windows, sia in ambito lavorativo che in casa, dove milioni di studenti lo utilizzano per redigere documenti, presentazioni e fogli di calcolo. Sono ancora molti gli utenti che, per risparmiare, si rivolgono a fonti poco affidabili per scaricare versioni pirata dei software, con il rischio di mettere in pericolo la sicurezza dei propri dati ma soprattutto commettendo un illecito.

Eppure bastano davvero pochi euro per portarsi a casa una licenza originale, senza dover spendere diverse centinaia di euro per acquistare Windows e Office dal sito del produttore. La soluzione si chiama Godeal24, uno store online che si occupa di rivendere chiavi “usate” che vengono dismesse dai precedenti possessori per inutilizzo.

Il negozio conosce la provenienza di ciascuna delle licenze che vende e per questo ne può garantire l’autenticità e la bontà. E visto che si tratta di licenze perpetue, basterà pagare una volta sola per continuare a utilizzarle fino a quando vorrete, ricevendo gli aggiornamenti fino a quando il produttore deciderà di supportare il software.

Office 2021 a 25 euro

Microsoft Office 2021 Pro è indubbiamente una delle versioni più richieste della suite da ufficio del colosso di Redmond, così come Windows 10 e Windows 11, le due versioni più recenti del sistema operativo più diffuso al mondo. Una licenza di Office 2021 Pro costa oltre 400 euro sul sito ufficiale Microsoft ma su GODeal24 la trovate a partire da 25 euro, cifra destinata a dimezzarsi acquistando un pacchetto da 5 licenze, dividendo la spesa con amici e parenti nella vostra stessa situazione. Per ottenere i prezzi indicati dovrete utilizzare il codice sconto GOLE62 prima di procedere al pagamento.

Se quello che state cercando è invece la licenza di un sistema operativo, per mandare finalmente in pensione Windows 7 o Windows 8, o perché avete appena finito di assemblare la vostra nuova build, allora potete utilizzare il coupon GOLE50 per ottenere uno sconto del 50% su una serie di licenze di Windows, anche in questo caso con prezzi vantaggiosissimi per kit da 5 licenze.

Chi sta cercando una licenza di Office e una di Windows può inoltre applicare il codice GOLE62 e acquistare uno dei tanti bundle a disposizione, che uniscono diverse versioni del sistema operativo e della suite da ufficio, con soluzioni per ogni esigenza.

L’enorme catalogo di Godeal24, che include esclusivamente software originali, include anche numerose applicazioni per la sicurezza e il miglioramento delle prestazioni dei vostri computer, sempre con sconti che raggiungono l’80% del prezzo di listino e senza che sia necessario inserire alcun codice:

Se non avete mai acquistato presso Godeal24, e non sapete se potete fidarvi, vi basta guardare le recensioni lasciate dagli altri acquirenti su TrustPilot, con il 98 di essi che si è dichiarato entusiasta del servizio ricevuto. Ricordiamo infine che attraverso questo indirizzo e-mail potete ottenere informazioni pre e post vendita dal servizio assistenza.