Il produttore cinese Anker ha recentemente presentato alcuni nuovi prodotti, quattro in tutto, tramite il marchio principale e altri marchi del proprio panorama.

Tutte le novità presentate arriveranno presto in Italia e, come sempre, saranno disponibili all’acquisto tramite il canale diretto del produttore su Amazon, punto di riferimento per gli acquisti dei prodotti a marchio Anker. Scopriamo, nel dettaglio, i nuovi prodotti recentemente presentati.

Anker porterà presto in Italia quattro nuovi prodotti

Alzi la mano chi non ha mai avuto una powerbank o un caricabatterie Anker o chi, semplicemente, non ha mai scovato prodotti del marchio durante una qualsiasi ricerca su Amazon. Il produttore cinese, con sede a Shenzen, è infatti uno dei principali produttori di elettronica di consumo in ambito ricarica, audio (tramite il marchio Soundcore), intrattenimento mobile (tramite il marchio Nebula) e dispositivi per la smart home (tramite altri marchi del proprio panorama).

Anker ha confermato l’arrivo in Italia di due cuffie true wireless a marchio Soundcore, presentate qualche giorno, e ha da poco presentato, anche per il mercato italiano, due nuovi prodotti: il primo e più interessante è il proiettore portatile Nebula Capsule 3 Laser; il secondo, forse più di nicchia, è (come definita dal produttore) una “centrale elettrica portatile” e si chiama Anker 767.

Nebula Capsule 3 Laser, un proiettore portatile con Android TV

Il prodotto più interessante tra le novità presentate da Anker è senza dubbio il proiettore portatile Nebula Capsule 3 Laser che, in linea con i precedenti proiettori della gamma Capsule, integra Android TV 11 offrendo al contempo un’immagine laser da 300 ISO lumen chiara e luminosa, un suono avanzato a 360° e una batteria (da 52 Wh) che donano all’utente un’esperienza cinematografica completa dovunque si voglia.

Il nuovo Nebula Capsule 3 Laser ha tutte le capacità di una smart TV, offrendo anche 2,5 ore di riproduzione di film con una singola carica della batteria. Grazie al sistema operativo Android TV, gli utenti hanno a disposizione l’accesso ad un catalogo di oltre 7000 app che possono essere scaricate tramite il Google Play Store (e grazie alla connessione Wi-Fi integrata), potendo così scegliere tra centinaia di migliaia di film, programmi TV e contenuti video attraverso i servizi di streaming quali YouTube, YouTube TV, ESPN e Disney+.

Il nuovo proiettore lanciato da Anker, è inoltre dotato di Bluetooth che gli consente di collegarsi senza problemi ad altri dispositivi (può fungere da speaker bluetooth), offre una porta HDMI e consente il mirroring dello schermo da un telefono cellulare utilizzando la funzionalità Chromecast integrata.

Scheda tecnica

Dimensioni: 170 mm (altezza), 83 mm (diametro di base)

(altezza), (diametro di base) Peso: 0,95 kg

Display: DLP 0.23 DMD con risoluzione FHD (1920 x 1080 pixel, in 16:9) Luminosità: 300 ISO Lumen (vita della lampada stimata in 30000 ore) Aggiustamento automatico del fuoco: sì Correzioni: verticale (automatica, ±40°), orizzontale (automatica, ±40°)

con risoluzione (1920 x 1080 pixel, in 16:9) SoC: CPU quad-core con GPU Mali-G52 MC1

Memoria RAM: 2 GB

Spazio di archiviazione: 16 GB (eMMC)

(eMMC) Audio: speaker da 8 W

Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.0

(802.11 ac), Porte: HDMI 2.1 , USB-C , Aux-out

, , Pulsanti fisici: On/off , volume , D-Pad , cambio modalità , indietro

, , , , Batteria: 52 Wh con supporto alla ricarica rapida a 20 V / 2,25 A (ricarica completa in 3 ore) Autonomia di 2,5 ore in riproduzione video (lavora come proiettore) Autonomia di 10 ore in riproduzione audio (lavora come speaker bluetooth)

con supporto alla ricarica rapida a / (ricarica completa in 3 ore) Sistema operativo: Android 11 App compatibile con Android e iOS

Contenuto della confezione: Anker Nebula Capsule 3 Laser Adattatore Manualistica rapida Cavo USB-C Telecomando 2x batterie AAA



Anker 767, una vera e propria centrale elettrica portatile

Anker va ad ampliare la propria proposta in ambito di “centrali elettriche portatili” presentando la nuova Anker 767 (GaNPrime PowerHouse 2048Wh), un generatore di corrente portatile da ben 2400 W progettato per fornire energia in caso di emergenza, per gli appassionati di attività all’aperto e gli avventurieri.

Anker 767 è caratterizzata da un design in stile valigia che incorpora ruote robuste e una maniglia di traino, ergonomica ed estensibile, che consente di trasportare la batteria facilmente dall’auto al campeggio e viceversa.

La 767 è la batteria portatile più potente che Anker abbia mai realizzato fino ad oggi: essa è in grado di alimentare il 99,9% di elettrodomestici (griglie elettriche, frigoriferi, stufe, laptop, forni a microonde) e, grazie alla sua capacità di 2048 Wh, riesce ad alimentare questi dispositivi essenziali per giorni. Inoltre, una batteria di estensione opzionale (Anker 760) consente di raddoppiare la capacità, portandola a 4096 Wh. Dotata di 10 porte di ricarica (tra cui 3 Schuko, 2 USB-A, 3 USB-C e 2 prese accendisigari da 12 V), è in grado di alimentare tutti i dispositivi di un camper.

Al pari delle precedenti Anker 757 e 555, anche la nuova 767 è dotata di una batteria al litio ferro fosfato (LiFePO4), sicura e di lunga durata, che si ricarica completamente in sole 2 ore quando è collegata all’alimentazione. Ultima chicca, il dispositivo è compatibile con un massimo di cinque pannelli solari Anker 531 (da 200 W ciascuno, per un totale di 1000 W) che le consentono di ricaricarsi in appena due ore e mezza, sfruttando la luce del sole.

Arrivano anche le due nuove cuffie a marchio Soundcore

Oltre al nuovo e interessante proiettore portatile Nebula Capsule 3 Laser e alla batteria da camper Anker 767, il produttore cinese ha confermato che porterà presto in Italia anche le cuffie Soundcore Liberty 4 e Soundcore Sleep A10 di cui già vi abbiamo parlato qualche giorno fa.

La novità principale delle Soundcore Liberty 4 (immagine a sinistra) risiede nell’introduzione dell’audio spaziale e di sensori per il monitoraggio del battito cardiaco. Le Soundcore Sleep A10 (immagine a destra), invece, aiutano l’utente ad addormentarsi e possono monitorare i modelli di sonno per migliorare proprio la qualità del sonno.

Prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti Anker

Veniamo ai prezzi e alle disponibilità italiane di questi quattro nuovi prodotti a marchio Anker:

Il proiettore portatile Nebula Capsule 3 Laser sarà disponibile a partire dal mese di novembre al prezzo di 899,99 euro nella sola colorazione nera.

sarà disponibile a partire dal mese di novembre al prezzo di nella sola colorazione nera. La batteria Anker 767 sarà disponibile a partire dal mese di dicembre al prezzo di 2699 euro.

Le cuffie “stick” Soundcore Liberty 4 saranno disponibili già nel mese di ottobre al prezzo di 149,99 euro.

Le cuffie ergonomiche Soundcore Sleep A10 saranno disponibili già nel mese di ottobre al prezzo di 179,99 euro.

