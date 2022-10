Si chiamano Anker Soundcore Liberty 4 e sono le nuove cuffie true wireless di questo popolare produttore che arrivano sul mercato con una funzionalità piuttosto curiosa: sono in grado, infatti, di monitorare la frequenza cardiaca dell’utente.

Si tratta di una funzione che solitamente troviamo sugli smartwatch e sulle smartband e che, pertanto, rappresenta per questi auricolari un vero e proprio valore aggiunto da sfoggiare in un settore che si fa sempre più competitivo.

Le principali caratteristiche di Anker Soundcore Liberty 4

In particolare, il sensore per la rilevazione della frequenza cardiaca si trova nell’auricolare destro e ciò significa che l’utente dovrà indossarlo per sfruttare la funzione (che include anche la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue).

Soundcore non ha precisato il grado di impermeabilità delle sue nuove cuffie ma, considerando che il monitoraggio della frequenza cardiaca è strettamente legato agli allenamenti, è probabile che saranno resistenti quantomeno al sudore.

Ed ancora, tra le principali funzionalità delle cuffie Soundcore Liberty 4 vi sono un sistema che, attraverso un algoritmo, può attivare l’audio spaziale a seconda del contenuto in riproduzione (come un film o della musica), un sistema di cancellazione adattiva del rumore, la possibilità di personalizzare gli effetti sonori, la possibilità di connetterle contemporaneamente al computer e allo smartphone via Bluetooth e un design appositamente studiato per garantire un elevato livello di comfort.

A dire del produttore, le cuffie Anker Soundcore Liberty 4 sono in grado di garantire fino a 9 ore di utilizzo con una singola ricarica (con appena 15 minuti di ricarica sarà possibile usare le cuffie per altre tre ore) mentre la custodia è capace di arrivare fino a 28 ore di autonomia.

Da Anker anche delle nuove cuffie per dormire

Il produttore ha anche presentato delle nuove cuffie per dormire, chiamate Soundcore Sleep A10, che dovrebbero riuscire a bloccare fino a 35dB di rumore grazie a un sistema di mascheramento del rumore a quattro punti.

Gli utenti potranno sfruttare queste cuffie per riprodurre suoni piacevoli e per monitorare la qualità del sonno e, grazie all’autonomia dichiarata di 10 ore, dovrebbero essere in grado di garantire un’intera notte di piacevole riposo.

Prezzi e disponibilità

Le cuffie Anker Soundcore Liberty 4 saranno disponibili negli Stati Uniti a partire dai prossimi giorni a 149,99 dollari e su Amazon dovrebbero sbarcare nel giro di qualche settimana.

Le cuffie Soundcore Sleep A10 in Europa saranno vendute a 179,99 euro e probabilmente anche loro presto finiranno per sbarcare su Amazon.