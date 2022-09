L’app eufy Security disponibile per Android e iOS è stata inoltre aggiornata per consentire agli utenti di gestire tutte le notifiche e i dispositivi in un’unica interfaccia e sfruttare la tecnologia BionicMind di HomeBase 3 per catalogare e organizzare istantaneamente i filmati.

HomeBase 3 viene fornito con 16 GB di spazio di archiviazione locale gratuito crittografato a 256 bit, tuttavia può supportare fino a 16 TB di memoria aggiuntiva utilizzando un disco rigido esterno (non incluso). HomeBase 3 viene fornito con due delle nuove telecamere di sicurezza eufyCam 3 con risoluzione 4K Ultra-HD e include visione notturna, audio bidirezionale, proiettore integrato con rilevatore di movimento fino a 100 lumen e batteria da 13.400 mAh con pannello solare integrato per l'alimentazione continua. Il nuovo sistema di sicurezza Edge di eufy sarà inoltre compatibile con una serie di altri dispositivi di sicurezza eufy, inclusi i videocitofoni, videocamere e apriporta. Prezzi e disponibilità di Eufy Security System Il sistema di sicurezza Edge, inclusa HomeBase 3 e due telecamere eufyCam 3, è disponibile da oggi su Amazon al prezzo di 549 euro.