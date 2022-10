La ricarica inversa è una forma di ricarica wireless con la quale un dispositivo può caricarne un altro ed è disponibile in alcuni smartphone Android ormai da diversi anni. Da tempo circolano voci secondo cui anche Apple dovrebbe aggiungere questa funzionalità ai suoi futuri iPhone, ma finora non si è concretizzato nulla.

La ricarica inversa potrebbe essere più vicina per il colosso di Cupertino, poiché in questi giorni è stata individuata una nuova richiesta di brevetto Apple relativamente a questa tecnologia di ricarica per iPhone.

In futuro un iPhone potrebbe ricaricare senza fili un altro iPhone

Il brevetto pubblicato il 29 settembre e individuato da Patently Apple descrive anche la possibilità di ricaricare un iPhone tramite un altro iPhone posizionandoli uno sopra l’altro.

Il brevetto descrive genericamente che la ricarica inversa non riguarda solo l’iPhone, ma anche altri dispositivi come smartwatch, tablet, notebook e vari accessori.

La ricarica wireless inversa viene inoltre descritta come bilaterale, nel senso che alcuni dispositivi potrebbero essere in grado sia di inviare energia senza fili che di riceverla attraverso apposite bobine.

La presenza del brevetto indica che Apple è effettivamente intenzionata a introdurre la ricarica inversa negli iPhone come da tempo vociferato, ma al momento non possiamo dire quando ciò accadrà.

Potrebbe interessarti: Avete installato queste app su iPhone? Cancellatele subito