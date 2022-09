Da Comet, una delle più importanti catene nazionali dell’elettronica di consumo, tornano i “Comet Days”, le offerte del nuovo volantino che propone sconti fino al 50% su svariati prodotti.

Il nuovo volantino COMET DAYS è attivo sia online che in negozio fino al prossimo 12 ottobre, mette a disposizione dei potenziali clienti offerte su tantissimi prodotti che coprono praticamente qualsiasi settore dall’elettronica, all’informatica agli elettrodomestici, più o meno smart.

Le migliori offerte del volantino “Comet Days”, valido fino al 12 ottobre

In questo articolo vogliamo condividere con voi quelle che riteniamo essere le migliori offerte del nuovo volantino “Comet Days”, lanciato dalla catena dell’elettronica di consumo con il motto “prezzi vincenti a prova di confronto”.

Prima di entrare nel dettaglio, va sottolineato che il volantino sarà valido fino al prossimo 12 ottobre 2022 (è attivo da ieri, 29 settembre 2022) e può essere sfogliato online tramite questo link.

La nuova promozione del gruppo Comet, propone, sia online che in negozio, sconti fino al 50% su tantissimi prodotti: scopriamo, quindi, quali sono le migliori offerte, suddivise per categoria di prodotto ed elencate in ordine decrescente di prezzo.

Al pari di molte altre catene dell’elettronica di consumo, anche Comet propone ai propri clienti la possibilità di acquistare in 10 rate a tasso zero con prima rata dopo 30 giorni (importo finanziabile minimo pari a 320 e massimo pari a 5000 euro); infine, sarà possibile acquistare un prodotto online e ritirarlo gratuitamente in negozio o, in alternativa, ottenere la spedizione gratuita per ordini superiori a 49 euro.

Volantino “Comet Days”: le migliori offerte nel settore informatica

Tra le offerte del volantino “Comet Days” nel settore informatica, rientrano un gran numero di notebook capaci di coprire qualsiasi fascia di prezzo: troviamo infatti notebook da gaming, il MacBook Air M2, tanti notebook da studio/lavoro di produttori affermati come Acer, HP, ASUS, e tanti altri.

Oltre ai notebook, vengono proposti in offerta anche un discreto numero di tablet, tra cui spiccano l’iPad “classico” del 2021, alcuni modelli con supporto alle reti mobili di Lenovo e un tablet top di gamma di casa Samsung; chiudono questo gruppo di offerte altri dispositivi come monitor e stampanti e la console di gioco Xbox Series S di Microsoft.

Migliori offerte Comet su notebook e PC dekstop

Migliori offerte Comet sui tablet

Altre offerte Comet su prodotti informatici

Volantino “Comet Days”: le migliori offerte nel settore telefonia

Il settore telefonia è uno di quelli maggiormente coperto dalle offerte del nuovo volantino “Comet Days”: tra le proposte rientrano offerte su un gran numero di smartphone Android, tra cui spiccano alcuni dispositivi di casa Samsung come i top gamma Galaxy S22 e Galaxy S22 Ultra, o il pieghevole Galaxy Z Flip4, altri smartphone di fascia alta come lo Xiaomi 12 e alcuni dispositivi di fascia media targati OPPO, Motorola e Redmi.

Oltre agli smartphone, uno spazio importante è dedicato ai wearables: su tutti i prodotti in offerta, spiccano altri due prodotti di casa Samsung, ovvero lo smartwatch Galaxy Watch4 Classic e le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds+; oltre ai due dispositivi della produttore sudcoreano, vengono proposti in offerta un buon numero di smartwatch e sportwatch, di produttori come Garmin, ma anche altre cuffie true wireless.

Migliori offerte Comet sugli smartphone

Comet ha inoltre dedicato una promozione speciale ai nuovi iPhone 14 di Apple, proponendoli con l’acquisto rateale in 20 rate mensili in cambio di uno sconto sul prezzo totale d’acquisto:

Migliori offerte Comet sui dispositivi indossabili

Tutte le altre offerte del volantino “Comet Days”

Il volantino, che propone anche tante TV (trovate il nostro articolo dedicato sul portale tutto.tv), non sconta solo prodotti informatici, smartphone e dispositivi indossabili: tra le migliori offerte, infatti, rientrano anche prodotti provenienti dalle categorie di prodotto più svariate, tra cui bici elettriche, robot aspirapolvere e prodotti per la cura personale.

Quelle che vi abbiamo proposto finora sono solo alcune delle offerte più interessanti del nuovo volantino “Comet Days“, valido sia online che nei negozi Comet, fino al prossimo 12 ottobre 2022.

Tutte le offerte del volantino COMET DAYS, valide online e in negozio fino al 12 ottobre 2022

