Twitter lancia la visualizzazione video in stile TikTok

Un nuovo lettore video immersivo a schermo intero, dove l’utente può scorrere verso il basso per visualizzare nuovi contenuti, è questa la novità appena introdotta dal social network Twitter che punta a spingere maggiormente la fruizione dei contenuti video tra i suoi utenti. Il nuovo lettore per i video è “liberamente” ispirato a TikTok e al suo canonico tipo di visualizzazione, il che potrebbe non essere necessariamente un bene visto che alcuni utenti potrebbero trovare i contenuti visualizzati in questo modo troppo invadenti.

Twitter al contempo sta testando una modifica il cui scopo è quello di indirizzare gli utenti verso contenuti video, introducendo una sezione per i consigli nella pagina Esplora; la novità in questione sarà “disponibile per le persone in paesi selezionati che utilizzano Twitter in inglese su iOS e Android”.

Continuano i test per la funzione di modifica dei tweet

La notizia non è nuova, a inizio settembre vi abbiamo parlato dell’inizio dei test di una nuova funzione di modifica dei post da parte di Twitter, in seguito abbiamo inoltre appreso dell’introduzione di un limite a queste modifiche, pari a 5.

hello this is a test to make sure the edit button works, we’ll let you know how it goes — Twitter Blue (@TwitterBlue) September 29, 2022

Il post che vedete qui sopra è stato pubblicato dall’account Twitter Blue (servizio a pagamento della piattaforma social che avrà la funzione di modifica in esclusiva) e ci mostra come apparirà un post modificato una volta che la funzionalità sarà distribuita a tutti gli utenti paganti; come potete notare è presente un’indicazione, sotto il testo del post, riportante l’ultima modifica effettuata, cliccandoci sopra sarà possibile visualizzare tutti i messaggi precedenti.

Insomma la fase di test della nuova funzionalità procede, anche se non ci sono informazioni ufficiali circa il suo rilascio sappiamo che prima dovrà superare, dopo la fase di test interno, anche una fase di test con gli utenti neozelandesi e in seguito anche con utenti residenti in Australia, Canada e Stati Uniti; l’azienda vuole monitorare il comportamento delle persone nell’utilizzo della funzione di modifica prima di rilasciarla in maniera più ampia, in modo da evitare qualsiasi forma di abuso della funzionalità.

