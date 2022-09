Vi abbiamo parlato giusto questa mattina delle funzioni a pagamento nelle applicazioni social, riportandovi la notizia dell’intenzione di Meta di adeguarsi alla massa, ora vi riportiamo la notizia dell’inizio dei test da parte di Twitter della funzione di modifica dei post che però, sarà a pagamento.

La funzione di modifica dei tweet è attesa da molto tempo dagli utilizzatori del celebre social network cinguettante, già lo scorso aprile vi avevamo riportato alcune indiscrezioni in merito e ora le grandi manovre sembrano iniziate.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button

this is happening and you'll be okay

— Twitter (@Twitter) September 1, 2022