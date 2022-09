Giusto qualche giorno fa vi abbiamo riportato la notizia dell’inizio dei test, da parte di Twitter, della nuova funzione di modifica dei tweet; ora emergono ulteriori dettagli sulla funzionalità in futuro disponibile per tutti gli utenti Twitter Blue.

Twitter consentirà un massimo di 5 modifiche per ogni tweet

Eravamo già a conoscenza del limite temporale concesso per apportare modifiche ai tweet, ovvero 30 minuti, passati i quali non sarà più consentito agli utenti alcun cambiamento; ora veniamo a conoscenza di un altro limite che verrà imposto e che riguarda il numero massimo di modifiche, pari a 5.

Questo limite potrebbe essere stato introdotto con lo scopo di impedire l’abuso della nuova funzione, considerando che 5 modifiche sono più che sufficienti per correggere eventuali errori di battitura, caricare file multimediali o aggiungere tag. Ad ogni modo le modifiche concesse, così come il tempo a disposizione per effettuarle, potrebbero cambiare considerando che l’azienda sta monitorando attentamente l’operato degli utenti che possono già utilizzare la modifica, con lo scopo di valutarne il comportamento.

Come già riportato qualche giorno fa la funzione di modifica dei tweet sarà resa disponibile per gli utenti abbonati al servizio Twitter Blue, ma solo dopo un primo periodo di test che, a differenza di quanto da noi ipotizzato inizialmente, si svolgerà dapprima con gli utenti della Nuova Zelanda; dopo aver avuto modo di monitorare il comportamento degli utenti neozelandesi, Twitter estenderà il test della nuova funzione anche agli utenti residenti in Australia, Canada e Stati Uniti che dovranno di conseguenza attendere ancora un po’.

