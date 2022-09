Da Lenovo arriva un nuovo visore all-in-one per la realtà virtuale (VR) appositamente progettato per le aziende: stiamo parlando di Lenovo ThinkReality VRX.

A rendere più interessante per le aziende questo visore vi è una ricca suite di servizi end-to-end che, a dire del produttore, dovrebbero aiutarle a implementarlo con successo e ottenere più rapidamente un ritorno dell’investimento.

Il team di Lenovo ci tiene a mettere in evidenza che il dispositivo con tecnologia VR 6DoF (Six-Degrees-of-Freedom) è leggero e immersivo, può contare sul processore Qualcomm Snapdragon XR e fornisce funzionalità pass-through full color ad alta risoluzione per applicazioni di mixed reality.

Le principali caratteristiche di Lenovo ThinkReality VRX

Il produttore asiatico precisa che il suo nuovo visore è stato realizzato per garantire una lunga durata di utilizzo e un funzionamento affidabile ed è stato progettato per soddisfare le esigenze delle organizzazioni aziendali, forte di un design ad hoc e di materiali igienici, supportando procedure di sicurezza di livello aziendale che comprendono la supply chain e il processo di produzione.

Ed ancora, Lenovo spiega che il visore Lenovo ThinkReality VRX può vantare un design che lo rende più confortevole per le sessioni VR di lunga durata: le lenti “pancake” permettono di mantenere compatto il formato, la batteria è posizionata in modo tale da garantire una buona distribuzione del peso ed è stato integrato un esclusivo sistema di ventilazione che allontana il calore del display dal viso di chi indossa il device.

Grazie a un sistema di quattro telecamere montate frontalmente che forniscono tracciamento 6DoF e a due telecamere pass-through a colori ad alta risoluzione, gli utenti potranno beneficiare di un’esperienza senza interruzioni durante l’esecuzione delle attività, il tutto sovrapponendo la grafica 3D al mondo reale.

Se vi state chiedendo quali potrebbero essere gli scenari di utilizzo di Lenovo ThinkReality VRX, il produttore suggerisce training tecnici immersivi e corsi per migliorare le soft skills, oltre che per offrire alla clientela esperienze interattive in vari settori, come la formazione per la vendita al dettaglio, il commercio e la sicurezza, la progettazione edilizia e meccanica.

Prezzi e disponibilità

Lenovo ThinkReality VRX sarà disponibile entro la fine del 2022 solo per alcuni partner selezionati mentre il lancio su scala globale è previsto per la prima parte del 2023.

I prezzi verranno comunicati successivamente in base alla disponibilità.