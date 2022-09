È indubbiamente un periodo frenetico per Adobe in seguito all’accordo per l’acquisizione di Figma, il popolare programma di prototipazione e grafica, per 20 miliardi di dollari che ha scatenato tumulti e malcontento nella community di creativi. Sebbene la vicenda sia ancora al centro dell’attenzione degli appassionati, il colosso californiano torna a concentrarsi sui prodotti di casa propria annunciando le versioni 2023 di Photoshop Elements e Premiere Elements, il pacchetto entry level di programmi dedicati all’editing di foto e video.

Le nuove funzioni introdotte pendono a piene mani dalle capacità dell’algoritmo proprietario Adobe Sensei il quale sfrutta l’intelligenza artificiale per rendere possibili funzioni avanzate e allo stesso tempo intuitive.

Inoltre, finalmente e a grande richiesta, Photoshop Elements e Premiere Elements 2023 introducono il supporto a tutti i dispositivi basati su Apple Silicon M1 con risultati immediati: velocità d’apertura migliorata del 70% e dimensioni delle applicazioni praticamente dimezzate.

Le novità di Premier Elements 2023

Per quanto concerne Premier Elements 2023, tra le nuove aggiunte che sfruttano le capacità dell’AI di Adobe annoveriamo la modalità “auto reframing” grazie alla quale sarà possibile ridimensionare in maniera intelligente una foto o un video in modo da adattarli ai canoni di dimensioni dei social pur mantenendo gli elementi principali in primo piano. In aggiunta, l’aggiornamento porta in dote più di 100 nuove tracce audio e template di slideshow, alcuni dei quali, afferma Adobe, sono ispirati a famose opere d’arte.

In ambito video è ora presente un’opzione che consente di eliminare digitalmente il rumore di fondo nei video con scarsa illuminazione.

Le novità di Photoshop Elements 2023

Passando a Photoshop Elements 2023, l’aggiunta che più di tutte profuma di intelligenza artificiale è la nuova modalità “Moving Elements” che, come suggerisce il nome, consente di aggiungere oggetti in movimento alle foto consentendo di donare alle immagini un elemento dinamico di grande impatto. Infine sarà possibile salvare i progetti in formati altamente compatibili e pronti per essere condivisi sui canali social come MP4 e GIF.

Un’altra aggiunta di rilievo nella nuova iterazione di Photoshop sono le Guided Edits ossia dei tutorial step-by-step dedicati sia ai principianti che agli utenti esperti grazie ai quali imparare nuove tecniche creative per modificare le immagini.

A completare il quadro dell’aggiornamento, sono presenti le companion app per Photoshop Elements 2023 e Premiere Elements 2023 attualmente in fase di beta e disponibili solo in lingua inglese che consentiranno agli utenti di accedere e modificare i propri file da qualsiasi dispositivo grazie ai servizi cloud di Adobe.

Prezzi e disponibilità

Photoshop Elements 2023 e Premiere Elements 2023 sono già disponibili all’acquisto sul sito di Adobe a un prezzo di 101,26 euro ciascuno oppure in bundle a 152,50 euro.

