Datele un testo, l’IA di Meta ve lo trasformerà in un videoclip con Make-A-Video. Nella giornata di oggi Casa Zuckerberg ha annunciato quella che è una mezza rivoluzione nella disciplina, mezza perché qualcosa di simile lo avevamo visto, seppur funzionante con le sole immagini. Accenniamo a DALL-E, un algoritmo di intelligenza artificiale che è in grado di generare delle immagini a partire da descrizioni testuali, non proprio una novità visto che è in giro da quasi due anni.

Ma la soluzione di Meta, pur condividendone il principio, si spinge oltre. Permette, in sostanza, di generare filmati corrispondenti a delle descrizioni testuali con il solo ausilio dell’intelligenza artificiale. Scopriamone di più.

Come funziona Make-A-Video di Meta

Come anticipato, questo nuovo sistema di Meta è basato sull’intelligenza artificiale e permette di generare dei video a partire da una breve frase. Con poche parole Make-A-Video può dare vita all’immaginazione e creare video unici pieni di colori e con paesaggi vividi. […] Il sistema utilizza immagini corredate di descrizioni per apprendere come appare il mondo e come viene descritto. […] Make-A-Video si basa sui recenti progressi di Meta AI nella ricerca sulla tecnologia generativa e ha il potenziale per offrire nuove opportunità ad artisti e creator.

Intendiamoci, la resa non è certo “realistica” o di qualità, i video sono visibilmente artificiali con soggetti sfocati e animazioni anni ’80, come dimostrano i video esemplificativi pubblicati. Ma pensateci, rifletteteci un attimo; le potenzialità sono davvero infinite.

Make-A-Video, che oltre a rendere in video i concetti espressi a parole è in grado anche di generare filmati dalle immagini statiche o da altri video, segue la strada intrapresa e annunciata a inizio anno da Meta con Make-A-Scene. Si tratta di una soluzione simile, basata anch’essa su una tecnologia IA generativa che permette a chiunque di creare delle illustrazioni fotorealistiche usando parole, frasi e schizzi.

Ma con Make-A-Video il passo in avanti è sensibile e concreto. E il fatto che Meta abbia scelto di utilizzare dei dataset disponibili pubblicamente, rende il tutto più trasparente e aperto a ulteriori sviluppi (volendo anche terzi).

A seguire vi lasciamo qualche esempio, mentre qui trovate il sito web ufficiale di Make-A-Video, comprensivo di documentazione, altre rese e ulteriori dettagli al riguardo.

I testi che hanno dato origine a questi brevi video:

In alto a sinistra : A dog wearing a superhero cape flying through the sky.

: A dog wearing a superhero cape flying through the sky. In alto a destra : A spaceship landing on Mars.

: A spaceship landing on Mars. In basso a sinistra : An artist’s brush painting on a canvas close up, highly detailed.

: An artist’s brush painting on a canvas close up, highly detailed. In basso a destra: A horse drinking water.

