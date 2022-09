Il nuovissimo robot aspirapolvere due in uno di iRobot vanta un braccio retrattile in grado di sollevarsi e riporsi quando necessario per offrire una pulizia completa.

Roomba Combo j7+ utilizza una nuova combinazione di sensori acustici per rilevare i diversi tipi di pavimento ed è in grado di decidere quando utilizzare il mocio umido, ad esempio per pulire pavimenti duri come quelli in legno e piastrelle, e quando evitare di utilizzarlo sollevandolo, ad esempio quando rileva moquette e tappeti.

Roomba lancia Combo j7+, un nuovo robot aspirapolvere con panno semovente

In un’intervista a The Verge, il CEO di iRobot Colin Angle ha dichiarato che Roomba Combo j7+ è il primo robot aspirapolvere e lavapavimenti due in uno che non richiede all’utente di applicare manualmente il mocio per pulire i pavimenti e di rimuoverlo per la pulizia dei tappeti.

Roomba Combo j7+ è essenzialmente il robot aspirapolvere Roomba j7+ con l’aggiunta di un panno per la pulizia integrato in un braccio semovente, tuttavia adotta un cestino leggermente più piccolo per fare spazio al serbatoio dell’acqua da 210 ml e alla batteria più capiente da 4.400 mAh, data la presenza del mocio.

Roomba Combo j7+ è in grado di effettuare la mappatura intelligente della stanza pianificando le zone vietate impostate nell’app e supporta Amazon Alexa, Google Assistant e Siri Shortcuts per il controllo vocale.

Il robot pulitore viene fornito con Clean Base di iRobot per lo svuotamento automatico del cestino, tuttavia è necessario riempire manualmente il serbatoio dell’acqua.

I programmi di pulizia possono essere impostati nell’app iRobot e anche i livelli dell’acqua possono essere regolati per una pulizia più profonda e per fare in modo che puliscano un’area due volte per ottenere un risultato equivalente a una pulizia con movimento oscillante.

L’IA di Roomba Combo j7+ è in parte alimentata dal sistema iRobot OS che secondo l’azienda aiuta il robot a riconoscere più di 80 oggetti comuni da evitare come giocattoli, ciotole, lettiere, scarpe e ciabatte, calze, cordoncini, cuffie, abiti, asciugamani e gli escrementi degli animali domestici.

Roomba Combo j7+ è inoltre capace di rilevare e consigliare automaticamente le aree che potrebbero aver bisogno di ulteriore pulizia, come quelle attorno a lavastoviglie, servizi igienici, forni/fornelli, lettiere e ciotole per animali domestici. L’utente può quindi inviare il robot per pulire la zona suggerita utilizzando l’app o un comando vocale.

Disponibilità e prezzi di Roomba Combo j7 Plus

Roomba Combo j7+ con stazione autosvuotante inclusa costa 999 euro, mentre il modello senza Clean Base costa 799 euro. Per maggiori informazioni ed essere avvisati quando il prodotto sarà disponibile potete visitare il sito Web di iRobot.

