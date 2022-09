Xiaomi ha lanciato due nuovi prodotti per la smart home. Si tratta di una lavatrice asciugatrice dotata di un touchscreen a colori che può essere controllata tramite l’app Mijia e di una videocamera di sorveglianza munita di un sistema di interfono a due vie e un sistema di allarme integrato per scoraggiare gli intrusi.

Xiaomi lancia la lavasciuga Mijia Washing and Drying Machine 10 kg con smart touch screen

Xiaomi Mijia Washing and Drying Machine per carichi fino a 10 kg utilizza la sterilizzazione a vapore per ottenere un tasso di sterilizzazione del 99,99%. Le funzioni intelligenti dell’elettrodomestico includono l’erogazione automatica del detersivo in base al carico rilevato dalla macchina e l’asciugatura intelligente che termina il ciclo quando rileva che il bucato è asciutto.

La lavasciuga intelligente è dotata di un ampio display smart touch a colori per il controllo della macchina, tuttavia è possibile visualizzare gli aggiornamenti e controllare la lavatrice anche tramite l’app per la smart home Mijia che consente di impostare anche altri dispositivi, come ad esempio uno stendibiancheria intelligente in modo che si abbassi automaticamente dal soffitto al termine del ciclo di lavaggio.

La lavasciuga misura 598 x 850 x 680 mm e utilizza un motore a trasmissione diretta per un lavaggio più efficiente e più silenzioso che non va oltre i 50 dB di rumore.

Al momento Xiaomi Mijia Washing and Drying Machine è in preordine in Cina su JD.com al prezzo di lancio di 2.399 yuan (circa 348 euro) valido fino al 30 settembre, dopodiché l’elettrodomestico dovrebbe essere venduto al prezzo di 2.999 yuan (circa 435 euro).

Xiaomi lancia Mi Outdoor Camera AW300 con visione notturna e interfono

La videocamera per la sicurezza domestica Mi Outdoor Camera AW300 installabile su una parete o un soffitto è dotata di una fotocamera 2K grandangolare con un sensore CMOS e offre una visione notturna a colori grazie a due luci bianche ad alta potenza e a due luci a infrarossi.

Il dispositivo di sorveglianza dispone di un sistema di interfono a due vie integrato che consente di parlare con i visitatori, inoltre è possibile utilizzare l’app Mijia per regolare varie impostazioni, come il confine digitale intelligente.

Gli intrusi e i visitatori possono essere rilevati fino a 7 m di distanza di notte o fino a 10 m di giorno, inoltre il dispositivo è in grado di riconoscere i veicoli in movimento fino a 25 m di distanza.

Mi Outdoor Camera AW300 integra un sistema di allarme che si attiva se un intruso viene rilevato da una luce o da un suono e tramite l’app Mijia è possibile visualizzare i live streaming da più telecamere con una modalità a schermo diviso.

Il dispositivo è munito di un’antenna Wi-Fi esterna per aumentare la potenza della connessione wireless ed è in grado di funzionare a temperature comprese tra -30 e 60° C e con qualsiasi condizione atmosferica essendo classificata di grado IP66.

La videocamera Xiaomi Mi Outdoor Camera AW300 è attualmente in vendita in Cina tramite Youpin al prezzo di lancio di 229 yuan (circa 33 euro) e successivamente dovrebbe essere venduta al prezzo di 249 yuan (circa 36 euro).

Al momento non abbiamo informazioni in merito a un’eventuale commercializzazione di questi prodotti in altri mercati.

