Molto spesso le smart TV sono dotate di speaker poco performanti, sicuramente sufficienti per guardare un comune programma televisivo ma che mostrano il fianco quando c’è da guardare un film di azione, dove anche l’orecchio vuole la sua parte. In questi casi la soluzione migliore è quella di acquistare una soundbar da collegare alla TV, con o senza filo, per ottenere una qualità audio decisamente superiore.

Soundbar Redmi in offerta

Grazie a una promozione di TomTop, noto store online che in questo caso spedisce dai propri magazzini in Germania, potete portarvi a casa Redmi Soundbar MDZ-34-DA a un prezzo particolarmente competitivo, per dare maggiore potenza al suono della vostra TV.

Dotata di connessione cablata (SPDIF e AUX) e di quella wireless (Bluetooth 5.0), la soundbar può essere posizionata sotto la TV o dietro al divano, per darvi un maggiore senso di avvolgimento e partecipazione alla scena. È infatti possibile montarla anche a parete, tramite gli appositi fori, così da posizionarla al meglio in qualsiasi ambiente.

Lunga 78 centimetri e larga 64 millimetri (è alta 63 millimetri) pesa 1,5 Kg per cui può essere facilmente spostata da una stanza all’altra, ed essere utilizzata anche per ascoltare la musica proveniente dal vostro smartphone. I comandi sono posti sul lato della soundbar e permettono di accenderla, regolare il volume e selezionare la sorgente del suono in maniera molto semplice.

Al suo interno la soundbar Redmi ospita due speaker (45 x 80 mm) dalla potenza complessiva di 30 watt con un condotto cavo per l’aria così da amplificare il suono. Potete acquistarla su TomTop al prezzo di 48,85 euro, cifra che include spese di spedizione e IVA. Essendo la merce spedita dai magazzini tedeschi non ci saranno sovrapprezzi dovuti a dazi doganali e costi di importazione.

