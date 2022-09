Una nuova iniziativa promozionale lega Microsoft e Spotify, più precisamente il programma Microsoft Rewards e l’abbonamento a Spotify Premium, che il primo permette di ottenere gratuitamente per un periodo di ben tre mesi ai nuovi iscritti.

Microsoft Rewards: promozione Spotify Premium gratis per 3 mesi

È sufficiente aprire il sito ufficiale di Microsoft e farsi un giro nella pagina dedicata al programma Rewards per imbattersi nella nuova promozione che chiama in causa Spotify Premium.

Il colosso di Redmond ha pensato bene di promuovere le registrazioni al programma gratuito — che permette di accumulare punti da trasformare in premi (come buoni regalo, donazioni e altro) semplicemente effettuando ricerche online tramite Bing oppure effettuando acquisti online o giocando con Microsoft — offrendo in cambio una ghiotta ricompensa: 3 mesi di abbonamento gratuito a Spotify Premium. Più precisamente, la promozione attiene al piano Individual dell’abbonamento ed è valida per una persona/account e comunque soltanto fino ad esaurimento scorte. I nuovi iscritti al programma possono ottenere il premio in cambio della propria iscrizione, mentre gli utenti già registrati possono comunque avere accesso alla promozione effettuando ricerche via Microsoft Bing tramite Microsoft Edge per un periodo di tre giorni entro 14 giorni dall’inizio della promozione stessa.

Va specificato che ai fini della promozione è necessario non aver mai sfruttato la prova gratuita di Spotify Premium e che, al termine della stessa, è previsto il rinnovo automatico al costo ordinario di 9,99 euro al mese (è fatta comunque salva la possibilità di disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento).

Ecco il testo della promozione espressamente riportato nella pagina dedicata:

“I nuovi iscritti a Microsoft Rewards possono ricevere tre mesi gratuiti di Spotify Premium Individual in omaggio per la loro iscrizione; chi è già iscritto a Microsoft Rewards può ottenere tre mesi di Spotify Premium Individual gratis effettuando ricerche su Microsoft Bing con Microsoft Edge per 3 giorni entro 14 giorni dall’inizio della promozione. Offerta valida per 1 persona/account. Fino a esaurimento scorte. Solo per Spotify Premium Individual. € 9,99/mese dopo il periodo di prova. Annullabile in qualsiasi momento. Solo per utenti che non hanno mai provato Spotify Premium. Si applicano i termini e le condizioni di Spotify. Microsoft si riserva il diritto di modificare o annullare l’offerta in qualsiasi momento”.

Insomma, che siate già registrati a Microsoft Rewards o che dobbiate ancora effettuare l’iscrizione poco importa, cliccate subito sul link sottostante per partecipare alla promozione e ottenere 3 mesi di Spotify Premium gratis:

Promo Microsoft Rewards: tre mesi di Spotify Premium gratis

Che cos’è Microsoft Rewards

Se da una parte i vantaggi del piano Premium Individual (esistono anche quelli Duo, Family e Student, ma non sono toccati dalla presente promozione) sono già sicuramente noti a tutti gli utenti di Spotify — dalla possibilità di scaricare la musica per ascoltarla anche offline, all’ascolto di musica senza interruzioni pubblicitarie, passando per gli skip illimitati e per la possibilità di selezionare qualsiasi brano senza doversi sorbire la riproduzione casuale — è più probabile che il programma Microsoft Rewards sia meno conosciuto.

Ebbene, qualora non lo conosciate, sappiate che si tratta di un programma gratuito — precedentemente noto come Bing Rewards — che ricompensa gli utenti nello svolgimento di attività quotidiane mediante servizi del colosso di Redmond, è il caso delle ricerche eseguite su Bing.com, degli acquisti effettuati sul Microsoft Store online e in Windows. Il tutto avviene senza alcun impegno e senza commissioni di sorta: a registrazione avvenuta, Rewards viene incluso automaticamente nell’account Microsoft e non bisogna fare altro.

Per maggiori dettagli su Microsoft Rewards e per scoprire le nuove iniziative proposte per accumulare punti, potete fare riferimento alla pagina dedicata a questo link.

