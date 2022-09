L’ultimo fine settimana del mese di settembre è contraddistinto da un numero considerevole di offerte Amazon e in questa sede ci vogliamo soffermare su due promozioni monomarca a tema computer: i brand in ballo sono due, ASUS e Acer, i prodotti coinvolti sono tanti e vari e gli sconti praticati toccano percentuali anche elevate, pensate che c’è un computer da gaming scontato di ben 500 euro.

Negli ultimi giorni vi abbiamo segnalato diverse iniziative degne di nota di alcune catene nazionali di elettronica di consumo come Unieuro e MediaWorld, ma oggi è il colosso dello shopping online a prendersi la scena.

Offerte Amazon computer ASUS e Acer

Prima di addentrarci nei dettagli delle offerte disponibili, è giusto fare una premessa di carattere generale: tutti i computer trattati di seguito sono venduti e spediti da Amazon con possibilità di spedizione Prime senza costi aggiuntivi per gli abbonati e il solito impeccabile servizio clienti. Dal momento che i prodotti in offerta sono alquanto numerosi, abbiamo provveduto a selezionare quelli più interessanti e a presentarveli già suddivisi in base al brand di appartenenza; in questo modo vi sarà più facile trovare i computer più vicini ai vostri gusti e alle vostre esigenze.

Offerte notebook ASUS

A differenza della promozione di Acer, quella relativa ad ASUS tocca soltanto il mondo dei notebook, ma pure qui una discreta varietà è assicurata dalla presenza di convertibili e Chromebook. Ecco le migliori offerte previste:

A questo link trovate la pagina della promozione.

Offerte PC desktop e notebook Acer

La promozione relativa ad Acer è quella che assicura la varietà e gli sconti maggiori. Se non ci credete, date un’occhiata alle offerte migliori:

Altre offerte sono disponibili a questo link.

