Al via il No IVA Apple da MediaWorld, una promozione a tempo disponibile solo oggi e domani. Le offerte, come intuibile dalla denominazione, sono piuttosto interessanti perché vanno a rimuovere dal prezzo di vendita standard oltre il 18% (che per la media di sconti relativa ai prodotti Apple non è affatto poco). Oltre alla promozione, c’è da segnalare che c’è la possibilità di sfruttare anche i finanziamenti a tasso zero.

Niente iPhone, purtroppo, nemmeno i modelli precedenti ai nuovi 14 e 14 Pro appena arrivati. Ma pur non essendo interessati i nuovi Apple Watch 8, Ultra e AirPods Pro 2, il No IVA Apple di MediaWorld sconta un bel numero di MacBook e iMac, un modello di AirPods e vari Apple Watch Series 7. Ma non perdiamoci in chiacchiere e scopriamone subito tutti i dettagli, visto che la promozione è in vigore fino a domani, 24 settembre 2022.

Le migliori offerte del No IVA Apple di MediaWorld

Se vi steste chiedendo il perché del solo 18% di sconto anziché del 22%, l’aliquota ordinaria italiana, è semplicemente per il fatto che lo scorporo di quest’ultima è pari a uno sconto del 18,04%, come precisa MediaWorld nella pagina dedicata alla promozione. A parte il fatto che il No IVA Apple è valido sia online che in negozio ed esclusivamente oggi e domani (23 e 24 settembre 2022), non ci resta che menzionare le offerte più interessanti su Apple Watch, Mac e AirPods.

Apple Watch e AirPods

Mac

Queste erano alcune delle migliori offerte del No IVA Apple di MediaWorld, che vi ricordiamo essere in vigore fino a domani, 24 settembre 2022.

In copertina MacBook Air M2

