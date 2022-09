PICO ha presentato il suo nuovo visore per la realtà virtuale compatto e leggero pensato per l’uso in mobilità con una batteria in grado di garantire molte ore di gioco.

Il nuovo visore PICO 4 adotta il SoC Qualcomm Snapdragon XR2, lenti Pancake Optics e un display con risoluzione 4K+.

Specifiche del visore VR PICO 4

PICO 4 è dotato di fascette regolabili e quattro telecamere SLAM posizionate attorno al display che consentono un tracciamento e una mappatura precisa dell’ambiente circostante, mentre alla base del rivestimento del display è presente una fotocamera RGB da 16MP.

Le specifiche del nuovo visore di PICO includono una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, schermo 4K+ 1.200 PPI, campo visivo di 105 gradi.

Il dispositivo supporta la connettività Wi-Fi 6 ed è alimentato da una batteria da 5.300 mAh integrata nel modulo posteriore compatibile con lo standard di ricarica Qualcomm Quick Charge QC 3.0.

I controller del visore PICO 4 presentano un’unica struttura ad arco rotante con sensori a infrarossi e consentono una libertà di movimento di tipo 6DoF all’interno del metaverso, inoltre integrano un motore HyperSense per fornire un effetto tattile più realistico.

PICO 4 pesa solo 295 gr al netto della fascetta e viene fornito con un distanziatore per chi indossa gli occhiali.

Il visore VR mette a disposizione degli utenti una libreria varia e completa accessibile attraverso PICO Store e Steam VR, contenuti per il fitness monitorabili con PICO Fitness che includono Les Mills Body Combat, All-in-One Summer Sports VR e nel 2023 Just Dance VR, oltre a esperienze musicali live immersive in collaborazione con Wave e documentari esclusivi in collaborazione con Discovery Channel.

L’offerta videoludica include Peaky Blinders: The King’s Ransom, Ultimechs e The Walking Dead: Saints & Sinners – Capitolo 2: Retribution, mentre in ambito social vale la pena segnalare l’innovativo progetto PICO Worlds in arrivo nel 2023 che offrirà un’esperienza interattiva più realistica grazie a un innovativo sistema di avatar.

Prezzi e disponibilità del visore VR PICO 4

Il prezzo del visore PICO 4 è di 429 euro per il modello con 128 GB di archiviazione e di 499 euro per la variante con 256 GB. I preordini sono aperti da oggi con disponibilità dal 18 ottobre se acquistato dal sito Web di PICO e da novembre presso gli altri rivenditori.

Gli accessori acquistabili separatamente includono PICO Fitness per monitorare i movimenti della parte inferiore del corpo, le custodie per il trasporto e i dongle wireless per potenziare la connessione wireless.

Potrebbe interessarti: Evento Meta Connect fissato per ottobre, c’è grande attesa per il nuovo visore