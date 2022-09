Buone notizie per chi desidera prenotare una nuova moto elettrica di Harley-Davidson: a fine mese, infatti, il popolare produttore riaprirà i pre-ordini di LiveWire S2 Del Mar.

Presentata nei mesi scorsi, la nuova moto elettrica di Harley-Davidson ha riscosso un importante successo in termini di accoglienza da parte di appassionati e addetti ai lavori, tanto che il primo round di prenotazioni ha fatto registrare il tutto esaurito.

Il secondo round di prenotazioni prenderà il via martedì 27 settembre 2022 e probabilmente anche in questo caso si assisterà a una vera corsa all’accaparramento (i primi 100 modelli della Limited Launch Edition sono stati venduti in appena 18 minuti).

Nuova opportunità per prenotare la moto elettrica di Harley-Davidson

La nuova fase di prenotazioni avrà ad oggetto il modello normale e non quello in edizione limitata e, pertanto, il prezzo dovrebbe scendere da 17.699 dollari ai circa 15.000 dollari dichiarati dal produttore al momento del lancio.

LiveWire S2 Del Mar è una moto elettrica totalmente ridisegnata che può fare affidamento sul motore Revelation e su una batteria più piccola rispetto a quella adottata nel precedente modello, per un’architettura (chiamata ARROW) che LiveWire probabilmente utilizzerà per lanciare le future motociclette dell’azienza.

Tra le sue principali caratteristiche troviamo una potenza di 80 cavalli e un peso di 200 Kg, con la capacità di garantire un’accelerazione da 0 a 100 Km/h in appena 3,5 secondi. Al momento non vi sono dettagli sulla capacità della batteria ma, a dire di LiveWire, dovrebbe essere in grado di garantire un’autonomia di fino a 160 Km in città.

Allo stato attuale pare che nei progetti di Harley-Davidson non vi sia la commercializzazione di questa nuova moto elettrica in Europa, avendo il produttore il non facile obiettivo di conquistare un’importante fetta del mercato statunitense, difendendosi dalle soluzioni della concorrenza meno costose.

Ma LiveWire S2 Del Mar ha dalla sua l’anima di Harley-Davidson e questo non è un aspetto trascurabile.