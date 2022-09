Dopo gli aumenti di inizio anno, altri temuti rincari sono arrivati sulla rete di ricarica di Enel X. Al momento riguardano unicamente le tariffe a consumo per la ricarica in corrente continua che arrivano a sfiorare quota 1 euro al kWh.

Enel X arriva a 0,99 euro al kWh con le tariffe a consumo

La ricarica DC passa da un minimo di 0,68 euro/kWh a 0,89 euro/kWh per le colonnine fino a 150 kW e da 0,79 euro/kWh a 0,99 euro/kWh per quelle ad alta potenza.

Se non altro restano invariate le tariffe a consumo a corrente alternata (0,58 euro/kWh) e quelle dei due piani FLAT da 25 euro per 70 kWh al mese (0,357 euro/kWh) e 45 euro per 145 kWh (0,31 euro/kWh).

Enel X Way, la soluzione che promette una mobilità elettrica per tutti, in una email scrive che nonostante il continuo aumento dei costi dell’energia la società ha deciso di mantenere invariati i prezzi dei propri abbonamenti e della tariffa Pay per Use in corrente alternata, specificando che verranno invece applicati nuovi prezzi per le ricariche in corrente continua a partire dall’8 ottobre.

I rincari di Enel X seguono quelli annunciati da Tesla pochi giorni fa che al Supercharger sono cresciuti del 30% in Europa, un continente che deve fare i conti con un aumento senza precedenti del costo dell’energia elettrica.

Potrebbe interessarti: Dal prossimo anno gli “alberi” ricaricheranno le auto elettriche