Tesla ha annunciato un “richiamo” per 1,1 milioni di veicoli costruiti tra il 2017 e il 2022 a causa di un problema con i finestrini automatici. Quando si alzano automaticamente potrebbero non arrestarsi in caso di rilevamento di un ostacolo e quindi causare lesioni al conducente e ai passeggeri, soprattutto alle mani.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ritiene che questo problema rappresenta un rischio per la sicurezza che la Casa dovrà risolvere.

Tesla richiama 1,1 milioni di auto per un problema di sicurezza con i finestrini automatici

Tesla descrive il problema attribuendone la causa al sistema di inversione automatica dei finestrini che potrebbe non reagire correttamente dopo aver rilevato un’ostruzione, pertanto questi veicoli non soddisfano i requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

Le auto elettriche interessate da questo richiamo digitale sono le Model 3 prodotte tra il 2017 e il 2022, le Model Y 2020 – 2022, le Model S 2021 – 2022 e le Model X 2021 – 2022.

La casa automobilistica di Elon Musk ha affermato che risolverà il problema tramite un aggiornamento via etere che prevede di rilasciare nei prossimi mesi. I proprietari interessati verranno avvisati a mezzo email il 15 novembre.

In passato Tesla ha già provveduto ad annunciare altri grandi richiami per i suoi veicoli negli USA, in Germania e in Cina.

Recentemente Tesla ha alzato di molto i prezzi della ricarica in tutta Europa a causa dell’aumento senza precedenti del costo dell’energia elettrica. La ricarica delle auto elettriche al Supercharger ora costa il 30% in più.

Potrebbe interessarti: Arriverà entro l’anno la guida autonoma sulle Tesla, parola di Musk