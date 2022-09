Nella serata di ieri vi abbiamo parlato di Logitech per via della nuova console portatile con base Android, ma l’evento LogiPlay è stato teatro della presentazione ufficiale delle nuove cuffie wireless Logitech G FITS e Logitech G Astro A30, che strizzano l’occhio al mondo del gaming.

Logitech G Astro A30: per giocare con tutto e ovunque

Le cuffie senza fili Logitech G Astro A30 sono pensate per un’esperienza di gioco versatile e si segnalano per driver da 40 mm, un microfono ad asta staccabile e uno integrato e per il supporto alla tecnologia wireless avanzata Logitech Lightspeed 2.4 GHz (non manca neppure la connessione Bluetooth). Il tutto le rende adatte a giocare senza intralci di fili con dispositivi quali PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One, Xbox Serie X e S, Nintendo Switch, PC, dispositivi mobile iOS e Android. Insomma, quale che sia il vostro dispositivo d’elezione, le Logitech G Astro A30 vi faranno buona compagnia.

Non manca neppure la possibilità di mixare e bilanciare il suono da più sorgenti contemporaneamente, gestendo ognuna di esse in modo indipendente: ad esempio, è possibile giocare sulla PlayStation 5 via Lightspeed 2.4GHz e ascoltare Spotify via Bluetooth, il tutto con Nintendo Switch cablato AUX 3,5 mm. La personalizzazione è potenziata ulteriormente con l’app Logitech G, per ottimizzare giochi e profili audio.

La batteria, poi, fa dormire sonni tranquilli: 27 ore di autonomia dovrebbero farvi portare a termine anche le sedute di gioco più impegnative.

Le cuffie offrono padiglioni in memory foam per il massimo comfort e arrivano nelle due colorazioni White e Navy. Ecco un riassunto della scheda tecnica:

Tipologia: Cuffie over-ear

Driver: 40 mm

Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz

SPL caratteristico: 105 dB SPL/mW a 1 KHz

Impedenza nominale: 32 Ohm

Connettività: Lightspeed wireless 2.4 GHz, Bluetooth, ingresso 3.5mm (Cavo analogico 1,5 m)

Microfono: due, ad asta removibile, interno

Autonomia: fino a 27 ore

Colori: Navy, White

Compatibilità: PS5, PS4, Xbox Serie X e S, Xbox One, PC Windows, Mac, iOS, Android

Le cuffie wireless da gaming Logitech G Astro A30 sono disponibili a livello globale, anche in Italia, e il loro prezzo di listino è di 269 euro. Le trovate a questo link.

Previous Next Fullscreen

Logitech G FITS: cuffie true wireless, ma da gaming

Il produttore non usa mezzi termini nel descrivere le Logitech G FITS come le prime cuffie true wireless da gaming. Anche in questo caso il vero asso nella manica è rappresentato dalla connessione wireless con tecnologia Lightspeed (sfruttando il dongle apposito) e Bluetooth 5.2: le cuffie possono connettersi a PC, Mac, PlayStation 5 e 4, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS e Android senza alcun problema.

Le cuffie presentano il classico formato in-ear, ma il produttore promette di convincere anche gli scettici con la tecnologia brevettata Lightform, che modella le punte in gel per adattarsi alle orecchie dell’utente: accedendo all’app — che permette anche di gestire parametri audio — è possibile attivare delle apposite luci a LED che solidificano la membrana facendole assumere la forma dell’orecchio con cui è a contatto.

Per quanto riguarda la durata della batteria, il discorso varia in base al tipo di connessione utilizzata, ma si arriva fino ad un massimo di 7 ore in ascolto via Lightspeed e 10 ore in ascolto via Bluetooth. Di seguito qualche dettaglio in più della scheda tecnica:

Peso: 7,2 g

Dimensioni: 35 × 22,8 × 24,5 mm

Driver: 10 mm

Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz

Impedenza: 16 ohm

Sensibilità: 106 +/- 3 dB SPL/mW

Rilevamento microfono: Due microfoni beamforming

Risposta in frequenza: 100Hz-8KHz

Connettività: Lightspeed tramite ricevitore USB-A + adattatore da USB-A a USB-C, Bluetooth 5.2

Compatibilità: Lightspeed: PS5, PS4, Switch (Docked), PC Windows, Mac, Android (con dongle) Bluetooth: PC, Mac, PS5, PS4, Switch, mobile.

Autonomia: Lightspeed: 7 ore di autonomia in ascolto + 8 ore con la custodia di ricarica 4,5 ore di autonomia in conversazione + 5 ore con la custodia di ricarica Bluetooth: 10 ore di autonomia in ascolto + 12 ore con la custodia di ricarica 6,5 ore di autonomia in conversazione + 7 ore con la custodia di ricarica



Le Logitech G FITS arrivano nei colori Black e White, saranno disponibili anche in Italia nel 2023 al prezzo di listino di 229 euro. Ecco il link per scoprirle.

Previous Next Fullscreen

Leggi anche: Migliori cuffie bluetooth di Settembre 2022