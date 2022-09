Il team di WhatsApp ha appena rilasciato un aggiornamento per la versioni beta dell’app per iOS e Android. La novità dell’update riguarda la configurazione di un avatar che prima o poi diventerà disponibile per tutti gli utenti.

Ecco le novità della versione beta 22.20.0.72 di WhatsApp per iOS

Questo aggiornamento offre agli utenti iPhone e iPad iscritti al programma TestFlight beta un’anteprima di come sarà possibile creare un avatar personalizzato.

Come per la versione Android, gli avatar offrono la possibilità di crearsi un’identità da poter utilizzare come adesivo nelle chat di WhatsApp.

Sarà possibile configurare l’avatar direttamente all’interno delle impostazioni di WhatsApp, dopodiché la piattaforma creerà automaticamente un pacchetto di adesivi personalizzato in base alla configurazione scelta.

In futuro sarà anche possibile utilizzare il proprio avatar come immagine del profilo e come alter ego durante le videochiamate.

La funzionalità che permette di creare un avatar è attualmente in fase di sviluppo su WhatsApp beta e verrà rilasciata per tutti gli utenti in un futuro aggiornamento dell’app stabile.

Come iscriversi al programma beta di WhatsApp su iOS

Per provare in anteprima le novità in sperimentazione nella versione beta di WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta seguendo questo link.

