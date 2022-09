Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 22.20.0.71.

Le novità della versione 22.20.0.71 di WhatsApp Beta per iOS

Nei mesi scorsi è emerso che il team di WhatsApp è al lavoro su una nuova funzione nell’applicazione per i dispositivi Android e con la versione 22.20.0.71 beta tale novità sbarca anche su iOS: ci riferiamo ad una chat “ufficiale” del servizio di messaggistica.

In pratica, grazie a questa funzione gli utenti saranno in grado di ricevere annunci localizzati sulle nuove funzionalità di WhatsApp direttamente all’interno dell’applicazione.

Questo screenshot ci conferma che WhatsApp sta lavorando per introdurre una chat speciale in cui sarà possibile ricevere messaggi dal suo team, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle nuove funzionalità implementate.

WhatsApp ha anche in programma di inviare alcuni suggerimenti e trucchi sulle funzionalità e informazioni relative alla privacy e alla sicurezza, così da migliorare l’esperienza di utilizzo.

Si tratterà di una chat di sola lettura che potrà contare anche sulla crittografia end-to-end e ciò significa che nessuno potrà “intercettare” i messaggi.

Gli utenti, infine, potranno anche disattivare o bloccare questa chat se non desiderano ricevere messaggi da essa oppure configurarla come chat a scomparsa.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa nuova funzione sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Come aggiornare l’app e iscriversi al programma beta

Il programma beta di WhatsApp per iOS tramite TestFlight è al completo ormai da parecchio tempo e, pertanto, al momento per gli utenti interessati non è possibile iscriversi e solo chi è già registrato può provare le versioni beta dell’app (è possibile trovare la pagina dedicata seguendo questo link).

Per tutti gli altri non resta altro da fare che avere un po’ di pazienza e affidarsi alla versione stabile dell’applicazione, che può essere scaricata dall’App Store attraverso questo link.

