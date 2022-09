Ieri NVIDIA ha presentato le nuove schede grafiche GeForce RTX 4080 e RTX 4090, tuttavia i prezzi per l’Europa sembrano molto più alti rispetto a quelli annunciati per il Nord America.

I prezzi delle nuove schede video NVIDIA vanno da 899 a 1.599 dollari negli USA, ma nel Vecchio Continente sembrano destinati a crescere di oltre il 20%.

NVIDIA GeForce RTX 4080 e RTX 4090 più care del 22% in Europa

I prezzi annunciati da NVIDIA per le nuove GPU sono di 899 dollari per la RTX 4080 da 12 GB, 1.199 dollari per la RTX 4080 da 16 GB e 1.599 dollari per la RTX 4090.

Secondo quanto riportato dall’editor di Hardwareluxx Andreas Schilling, i prezzi delle schede grafiche in Germania per GeForce RTX 4080 e RTX 4090 sarebbero i seguenti:

GeForce RTX 4080 12GB: 1.099 euro

GeForce RTX 4080 16GB: 1.469 euro

GeForce RTX 4090 24GB: 1.949 euro

I prezzi per l’UE sarebbero quindi superiori del 22% rispetto a quelli stabiliti per il mercato nordamericano.

Uno dei motivi potrebbe essere l’IVA più alta, che in Europa è di circa il 20% per la maggior parte dei componenti hardware, ma anche l’inflazione incalzante.

Inoltre lo scalping ha impattato più negativamente in UE e i anche prezzi delle altre GPU di ultima generazione esistenti sono aumentati. Purtroppo sembra che questa situazione sia destinata a perdurare nel Vecchio Continente.

