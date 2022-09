AMD lancerà la nuova serie di GPU Radeon RX 7000 basata sull’architettura RDNA3 il 3 novembre. A dare la notizia è Scott Herkelman, Senior Vice President e General Manager di AMD Radeon, che oggi ha confermato la data di lancio tramite il suo account Twitter.

AMD ha già confermato che le GPU Radeon RX 7000, nome in codice Navi 3X, possono fornire almeno il 50% in più di prestazioni per watt di efficienza grazie all’architettura RDNA3, inoltre la nuova serie di schede grafiche sarà anche la prima a presentare una tecnologia di packaging avanzata e un design multi-chip-module con grafica e chiplet di memoria.

Le GPU Radeon RX 7000 basate su RDNA3 arriveranno il 3 novembre La società ha confermato che le GPU Radeon RX 7000 sono progettate con processo produttivo a 5 nm e presenteranno Infinity Cache di prossima generazione. Secondo le voci di corridoio dovrebbero arrivare almeno tre modelli RDNA3, incluso Navi 31 con 12288 Stream Processor, oltre il doppio dell’attuale GPU di punta Navi 21 basata sull’architettura RDNA2.

Non a caso, l’annuncio del lancio di RX 7000 è arrivato poco prima che il concorrente NVIDIA annunciasse le sue GPU della serie GeForce RTX 40, a prova del fatto che la sfida tra i due colossi è aperta.

