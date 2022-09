Il team di Apple è molto attento a non fare trapelare troppe anticipazioni sui nuovi prodotti che il colosso di Cupertino ha in progetto di lanciare ma ciò non impedisce che, di tanto in tanto, delle informazioni emergano e un esempio è rappresentato da quanto avvenuto di recente con riferimento agli inediti modelli di iPad Pro.

Nelle ultime settimane è emerso che il prossimo mese Apple dovrebbe lanciare in occasione di un apposito evento la nuova generazione dei suoi tablet e tra i modelli in arrivo vi sarebbero anche nuovi iPad Pro.

Il sito di Logitech ci svela due nuovi iPad Pro

Ebbene, Logitech ha aggiornato la pagina del suo sito Web dedicata al pennino Crayon (la trovate seguendo questo link), includendo dei riferimenti a modelli di iPad Pro che non sono stati ancora lanciati da Apple.

In particolare, sul sito di Logitech viene riportato che l’accessorio Crayon Digital Pencil supporta vari modelli di iPad, inclusi questi due che vengono indicati come in arrivo (“coming soon”):

iPad Pro 12.9-inch (6th gen)

iPad Pro 11-inch (4th gen)

Le informazioni fornite da Logitech possono essere ritenute più che attendibili e ciò in quanto l’azienda lavora a stretto contatto con Apple per la realizzazione e il supporto di Crayon Digital Pencil (l’unico pennino di terze parti a poter vantare all’interno di iPadOS le medesime funzionalità dell’accessorio originale di Apple).

In sostanza, dato che il colosso di Cupertino e Logitech collaborano su tale pennino, è probabile che quest’ultima abbia delle informazioni accurate sulle prossime versioni di iPad Pro. Purtroppo il sito di Logitech non fornisce dettagli sulle possibili caratteristiche di questi inediti tablet di Apple.

Ricordiamo che, sempre secondo le indiscrezioni, ad ottobre Apple dovrebbe lanciare anche un nuovo modello entry level di iPad con porta USB Type-C, device per il quale tuttavia ancora non vi sono conferme sul sito di Logitech. Staremo a vedere.